Hope Hicks, la discreta asesora de Trump bajo el foco por el mal manejo de un escándalo de violencia doméstica de un exempleado de la Casa Blanca

El escándalo por violencia doméstica que envuelve ahora a un ex alto funcionario de la Casa Blanca ha terminado sacudiendo el equipo que trabaja con Donald Trump y poniendo en primer plano a una de las asesoras presidenciales que menos habla y menos exposición tiene en los medios a pesar de que su trabajo está vinculado con ellos: la directora de comunicaciones estratégicas Hope Hicks.

Según reportes de medios que citan fuentes de la Casa Blanca, Hicks participó en la redacción de la respuesta inicial que dio el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, defendiendo la “integridad” y el “honor” de su mano derecha, Robert Porter, luego de que trascendiera que sus dos exesposas lo habían denunciado por supuestos maltratos físicos y emocionales, algo que ambas le había dicho al FBI cuando hizo la verificación de antecedentes rutinaria para todo aquel que es postulado para un cargo en el gobierno.



publicidad

Esa primera defensa (la segunda y tercera las hizo Trump el viernes y sábado al lamentar la partida de Porter) cayó mal entre grupos de defensa de los derechos de la mujer y en general, porque por principio, siempre el beneficio de la duda está con la parte que denuncia la agresión, más aún cuando una de las supuestas víctimas presentó fotografías que asegura son prueba de los maltratos sufridos.





El problema no es sólo que Kelly parece haber sabido de las acusaciones contra Porter desde hacía varios meses y que trató de obviarlo (además de que lo mantuvo a su servicio) sino que Hicks está sentimentalmente involucrada con el acusado, quien pese a haber renunciado el miércoles, sigue sosteniendo que es inocente.

De acuerdo con un reporte publicado por The Washington Post, Hicks supo cuando hace varias semanas la anterior novia de Porter informó a la Casa Blanca sobre las supuestas tendencias violentas del secretario de Kelly y ella no informó a Trump, pese a que ella es una de las pocas personas con acceso casi ilimitado al presidente.

El revuelo que causó entre algunos el año pasado la llegada de la políticamente inexperta Hicks a las altas esferas de la presidencia, lo ha capeado ella con un cuidado bajo perfil que con el escándalo de Porter sufre un segundo golpe.



Bajo la lupa del ‘Rusiagate’

La primera interrupción a su celosamente guardada privacidad fue cuando Hicks cayó en el radar del fiscal especial que investiga el ‘Rusiagate’, Robert Mueller, quien la entrevistó recientemente por considerar que fue una persona clave de la campaña de Trump.

Específicamente, los investigadores se interesaron en Hicks cuando se supo que ella participó en la respuesta que redactó el presidente Trump a bordo de Air Force One para que su hijo presentara como reacción a las informaciones de The New York Times sobre un encuentro que tuvo en julio de 2016 en Nueva York con emisarios rusos que le ofrecieron “datos sucios” sobre Hillary Clinton.

En esa respuesta el hijo del presidente. aseguraba que el encuentro fue para discutir una polémica ley de adopción que impide a estadounidenses adoptar niños de Rusia.



Trump elogió a Rob Porter, acusado de violencia doméstica, pero no mencionó a ninguna de sus presuntas víctimas Univision 0 Compartir



Luego quedó claro, por las comunicaciones que estableció Trump Jr. con quienes organizaron la reunión y que publicaron casi simultánemanente él y el diario, que se trataba de obtener datos sobre la rival demócrata de fuentes extranjeras, algo que está prohibido por la ley estadounidense.

Los reportes de prensa de los últimos días, citan fuentes de la Casa Blanca que aseguran que el presidente está molesto con Hicks y con Kelly, aunque el viernes un portavoz del gobierno aseguró a CNN que el jefe de personal está seguro en su cargo, pese a los rumores sobre que estaría dispuesto a presentar su renuncia.

En cuanto a Hicks, se sabe que el presidente tiene total confianza en ella, desde que la contrató en 2014 para que manejara las comunicaciones de la Organización Trump, luego de que trabajara en el equipo de relaciones públicas de su hija Ivanka.



publicidad

Lealtad a toda prueba

A fines de enero de 2015 la incorporó a su naciente equipo de campaña, cuando nadie se tomaba en serio las aspiraciones del magnate empresarial y personalidad de televisión, pese a que ella le habría dicho que no sabía “absolutamente nada” del mundo de la política.

"La base de su influencia radica en que el presidente confía en ella y la respeta (…) Ella discute con el presidente asuntos internos y puede dar observaciones sobre información a la que el presidente ha podido no prestar atención”, dijo para un reportaje de Univision Noticias publicado en junio pasado, Chris Ruddy, director ejecutivo del grupo de noticias conservador Newsmax y amigo del presidente.

En la naciente campaña Hicks empezó a gestionar las entrevistas y enviar comunicados a los medios. Se convirtió en una persona valiosa para los periodistas al gestionar el acceso al presidente, aunque era una portavoz sin voz que rehuía los focos y no quería ser citada.

Hicks llegó a su actual cargo luego de los vertiginosos diez días que pasó Anthony Scarumucci en ese mismo puesto, traído por Trump y despedido por Kelly al llegar al suyo para ordenar lo que se percibía como una caótica Casa Blanca.

De hecho, para ese perfil que preparó Univision Noticias el año pasado, destacando como era un remanso de estabilidad en la residencia presidencial que por aquellos días estaba azotada por una seguidilla de despidos, renuncias y reacomodos internos, Hicks declinó nuestra solicitud de entrevista.



publicidad

Para muchos, una de las muestras de cómo Trump ha recompensado la sobria lealtad de su directora de comunicaciones estratégicas es que ella formara parte del pequeño grupo que en mayo de 2016 acompañó al presidente en su audiencia con el papa Francisco en El Vaticano.

Ni siquiera, quien entonces era su máximo defensor público, su portavoz y devoto católico Sean Spicer tuvo el honor de estrechar la mano del Papa.

Vea tambien: