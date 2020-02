El Senado vota a favor de limitar el poder de Trump para usar la fuerza militar contra Irán

"Es muy importante para la SEGURIDAD de nuestro país que el Senado de Estados Unidos no vote por la Resolución de Poderes de Guerra de Irán. Lo estamos haciendo muy bien con Irán y este no es el momento de mostrar debilidad. Los estadounidenses apoyan abrumadoramente nuestro ataque al terrorista Soleimani. Si mis manos estuvieran atadas, Irán tendría un buen día. Envía una muy mala señal. Los demócratas solo están haciendo esto como un intento de avergonzar al Partido Republicano. ¡No dejen que suceda!", presionó Trump.

Tras el ataque a Soleimani

Tras el ataque a las tropas estadounidenses el presidente Trump dijo el 22 enero: "Escuché que tenían dolores de cabeza y un par de cosas más. No lo considero lesiones muy graves, en relación con otras lesiones que he visto. He visto lo que Irán ha hecho con sus bombas... He visto personas sin piernas y sin brazos".