Trump veta de nuevo una resolución del Congreso: la que retiraba el apoyo a Arabia Saudita en la guerra de Yemen

El Congreso no tiene votos suficientes para anular un veto presidencial. En la votación en la que aprobaron esa resolución (247-175), l os congresistas invocaron por primera vez la Resolución de Poderes de Guerra, vigente desde hace décadas, para tratar de detener un conflicto en el extranjero .

"El presidente debe enfrentar la realidad de que el Congreso ya no soslayará sus obligaciones constitucionales en materia de política exterior", adviritó en ese momento el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el demócrata Eliot Engel. Agregó que la crisis humanitaria provocada por la guerra en Yemen "requiere liderazgo moral".

Los impulsores de la Resolución de Poderes de Guerra argumentaron que Estados Unidos no debería estar involucrada en una guerra sin permiso explícito del Congreso. Los oponentes alegan que EEUU no tiene "botas en el terreno" y está ofreciendo asistencia técnica y no de combate a Arabia Saudita, un aliado.