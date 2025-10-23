Carolina del Norte aprueba nuevo mapa electoral: cómo van los esfuerzos de redistribución de distritos impulsados por Trump

Legisladores republicanos de Carolina del Norte completaron el miércoles su redistribución de los distritos electorales del estado, con el objetivo de conseguirle un escaño más al presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes y garantizar el control republicano en el Congreso en las próximas elecciones de mitad de período.

Del mismo modo, en California ya está en marcha la votación anticipada en el referendo con que el gobernador Gavin Newsom busca cambiar los mapas electorales del estado para desaparecer hasta cinco escaños republicanos en la Cámara de Representantes, una estrategia con que busca contrarrestar la ofensiva republicana en el llamado 'gerrymandering', desatada en Texas.

Son dos de los últimos ejemplos de una carrera nacional para reconfiguar distritos para hacerse con la mayoría legislativa. Lo que antes era un proceso reservado al inicio de cada década, tras el censo poblacional, se ha convertido en una maniobra política iniciada por la presión de Trump por mantener la mayoría en el Congreso el año que viene.

Aunque ética y políticamente cuestionable, la Corte Suprema de EEUU determinó que no existe una prohibición federal contra el gerrymandering político, y varios estados no tienen reglas que lo limiten.

Con solo tres escaños más, los demócratas podrían recuperar la Cámara Baja en 2026, poniendose en disposición de frenar buena parte de la agenda de Trump además de incluso aprobar un impeachment. La historia juega en contra del presidente, pues tradicionalmente el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de mitad de período. En ese contexto, el rediseño de distritos está cobrando prioridad, como una forma de mantener la mayoría a toda costa.

La ofensiva reciente empezó en Texas, siguió en Missouri y llegó ahora a Carolina del Norte. Aquí te contamos cómo se está manifestando en el país y qué estados podrían venir a continuación.

Carolina del Norte: el nuevo mapa electoral busca eliminar un escaño demócrata

Carolina del Norte ha sido el más reciente estado en consolidar la manipulación de los distritos electorales. La mayoría republicana de la Asamblea General del estado aprobó el miércoles los cambios para ganar el escaño de la Cámara de Representantes ocupado por Don Davis, un demócrata afroestadounidense. Para ello, el nuevo mapa agrega al distrito zonas con votantes de signo conservador, en la franja costera, a la vez que quita parte del electorado moderado del interior, lo cual podría ser suficiente para que perdiera el puesto, pues venció por apenas dos pntos en las últimas elecciones.

La medida fue aprobada sin posibilidad de que el gobernador demócrata, Josh Stein, pueda vetarla, dada la ley estatal, por lo que es muy probable que vaya a ser impugnada en los tribunales.

“El nuevo mapa electoral refuerza la posición política de los republicanos en el este de Carolina del Norte y añadirá un escaño más al bloque republicano en la delegación del estado ante el Congreso”, declaró sin rodeos el representante republicano Brenden Jones durante un debate.

Desde el lado demócrata, la legisladora Gloristine Brown, que representa a una comunidad afroestadounidense, acusó a los republicanos de manipular los distritos para reducir deliberadamente el peso del voto negro en su región.

“Carolina del Norte se ha convertido en un laboratorio de esta nueva era de leyes de Jim Crow”, denunció Brown. “Están silenciando las voces negras y traicionando la voluntad de sus propios votantes”, agregó, citada por la AP.

Louisiana, un caso que puede marcar el panorama nacional

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, convocó a una sesión especial para preparar el terreno ante un posible fallo de la Corte Suprema, que podría invalidar el distrito de mayoría afroaestadounidense del estado. Durante las audiencias, los seis magistrados conservadores mostraron disposición a anularlo por considerar que dependía “en exceso” de criterios raciales.

El mapa electoral de Louisiana aprobado en 2022 creó un segundo distrito de mayoría afroestadounidense tras determinarse que el diseño anterior vulneraba la Ley de Derecho al Voto. Pero un grupo de votantes blancos demandó al estado alegando que el nuevo trazado era una maniobra de gerrymandering que clasificaba a los ciudadanos por su raza. El caso, que la Corte Suprema examina por segunda vez, plantea una cuestión de fondo: si los estados pueden tener en cuenta la raza al diseñar distritos para cumplir con la ley, o si cualquier uso de ese criterio resulta inconstitucional. En una decisión poco habitual, el alto tribunal ordenó repetir las audiencias con un enfoque más amplio.

Un fallo a favor de los demandantes debilitaría gravemente la Ley de Derecho al Voto y limitaría la posibilidad de crear distritos donde las minorías puedan elegir a sus representantes; mientras, en cambio, un fallo contrario consolidaría la legitimidad de los mapas diseñados para corregir la discriminación histórica.

Texas, Missouri y California: tres frentes clave

El rediseño texano podría otorgar hasta cinco nuevos escaños a los republicanos, que ya controlan 25 de los 38 distritos

electorales del estado. Sin embargo, enfrenta una demanda interpuesta por grupos de derechos civiles y votantes afroestadounidenses y latinos, que acusan al estado de diluir su peso electoral.

En Missouri, el nuevo mapa favorecería a los republicanos con un escaño adicional, aunque organizaciones civiles impulsan un referendo para anularlo. Varias demandas sostienen además que la Constitución estatal no permite cambios a mitad de década, como es el caso.

California, por el contrario, podría sumar cinco escaños demócratas si los votantes aprueban un nuevo mapa en un referendo actualmente en marcha, impulsado por el gobernador Newsom. Sería un revés para la comisión independiente que trazó el mapa tras el último censo. 43 de los 52 distritos del estado ya están en manos demócratas.

Dónde están los republicanos buscando redibujar los distritos electorales

Indiana, Kansas y Nebraska son los siguientes campos de prueba.

En Indiana, Trump y su vicepresidente, JD Vance, presionan para que el Congreso estatal amplíe la ventaja republicana, hoy de siete escaños frente a dos demócratas, aunque no cuentan aún con todos los votos.

En Kansas, los legisladores conservadores intentan forzar una sesión extraordinaria ante la negativa de la gobernadora demócrata Laura Kelly a convocar una sesión para cambiar los mapas electorales.

En Nebraska, el gobernador Jim Pillen respalda la idea de un nuevo mapa pese a las dificultades para reunir apoyos en un Legislativo no partidista. El objetivo: consolidar el control del distrito de Omaha, la zona más disputada del estado.

Mapas electorales que deben rehacerse por ley

La situación en Ohio y Utah es completamente opuesta: están obligados por ley a redibujar sus distritos antes de 2026. En el primer caso, porque la Constitución estatal exige nuevos mapas cuando no hay consenso bipartidista; en el segundo, por una sentencia judicial que anuló el plan aprobado tras el censo de 2020.

Los republicanos, que dominan ambos estados, buscan aprovechar el proceso para afianzar sus mayorías: 10 frente a 5 en Ohio, y 4-0 en Utah, aunque las nuevas líneas podrían abrir pequeños espacios para los demócratas.

Qué otros estados podrían venir detrás

En Florida, Illinois, Maryland y Nueva York también se discute la posibilidad de revisar las fronteras electorales. El republicano Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida, creó un comité para estudiar el tema. En Maryland, algunos legisladores demócratas preparan su propio proyecto, mientras que en Illinois el gobernador JB Pritzker no descarta un rediseño aún más favorable a su partido.

Nueva York, con una comisión independiente encargada del proceso, necesitaría una reforma constitucional para cambiar los distritos antes del censo. Incluso si los demócratas logran aprobarla, el cambio no llegaría antes de las elecciones de 2028.

