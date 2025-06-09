Qué debes saber de las nuevas restricciones de viaje de Trump que entran en vigor este lunes

Video Entra en vigor la orden que prohíbe los viajes de varios países hacia EEUU, entre ellos Cuba y Venezuela

La orden del presidente Donald Trump que impide el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y establece fuertes restricciones a los de otros siete, entre ellos Cuba y Venezuela, entró en vigor inmediatamente después de la medianoche de este lunes.

La administración Trump trató de justificar por razones de seguridad nacional una medida que viene a revivir y ampliar una política similar de su primer mandato.

La prohibición incluye a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, de acuerdo con la Casa Blanca. Las restricciones reforzadas se aplican a las personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela que se encuentren fuera de Estados Unidos y no posean una visa válida.

Muchos de los países afectados tienen rivalidades con Estados Unidos, como Cuba, Irán y Afganistán, mientras que otros enfrentan crisis internas severas como Haití y Libia.

A continuación, lo que debe saber sobre las nuevas normas:

Cómo Trump justificó la prohibición

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha lanzado una campaña de control migratorio que ha llevado al límite el poder ejecutivo y ha generado enfrentamientos con jueces federales que han emitido resoluciones en contra.

La prohibición de viajes se deriva de una orden ejecutiva emitida por Trump el 20 de enero que exige al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y al Director de Inteligencia Nacional elaborar un informe sobre las "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos.

El objetivo es "proteger a sus ciudadanos de extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos", declaró la administración.

En un video publicado en redes sociales, Trump vinculó la nueva prohibición con un ataque terrorista ocurrido el domingo en Boulder, Colorado, afirmando que este ponía de relieve los peligros que representan algunos visitantes que se quedan en el país más tiempo del permitido por sus visas. El hombre acusado del ataque es de Egipto, un país que no figura en la lista de países restringidos de Trump. Funcionarios estadounidenses afirman que se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa de turista.

¿Quiénes están exentos de la prohibición decretada por Trump?

1. Titulares de la tarjeta verde (Green Card)

2. Personas con doble nacionalidad, incluyendo ciudadanos estadounidenses que también tengan la ciudadanía de uno de los países prohibidos.

3. Algunos deportistas: atletas y entrenadores que viajen a EEUU para la Copa Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante, según lo determine el secretario de Estado.

4. Afganos que trabajaron para el gobierno de EEUU o aliados y son titulares de visas especiales de inmigrante afganas.

5. Iraníes pertenecientes a una minoría étnica o religiosa que huyen de la justicia.

6. Ciertos no ciudadanos estadounidenses y empleados del gobierno que hayan servido en el extranjero durante al menos 15 años, y sus cónyuges e hijos.

7. Personas a las que se les concedió asilo o fueron admitidas en EEUU como refugiadas antes de la entrada en vigor de la prohibición.

8. Personas con familiares estadounidenses que soliciten visas para sus cónyuges, hijos o padres.

9. Diplomáticos y funcionarios de gobiernos extranjeros en visitas oficiales.

10. Quienes viajen a la sede de la ONU en Nueva York únicamente por motivos de seguridad y asuntos oficiales.

11. Representantes de organizaciones internacionales y la OTAN en visitas oficiales a EEUU.

12. Niños adoptados por ciudadanos estadounidenses

¿Qué países se ven afectados?

La orden señala que Afganistán, gobernado por los talibanes, y Libia, Sudán, Somalia y Yemen, asolados por la guerra, carecen de autoridades "competentes" para tramitar pasaportes y hacer investigaciones.

La inclusión de Afganistán enfureció a algunos simpatizantes que han trabajado para reasentar a su población. La prohibición hace excepciones para los que tengan visas especiales de inmigrante, quienes generalmente fueron quienes colaboraron más estrechamente con el gobierno estadounidense durante las dos décadas de guerra en ese país.

Irán fue incluido por ser un "estado patrocinador del terrorismo", y para los otros países la orden de Trump cita la posibilidad de que personas de esos países se queden más tiempo del permitido en sus visados.

La lista puede modificarse, según declaró la administración en un documento, si las autoridades de los países designados implementan "mejoras sustanciales" en sus propias normas y procedimientos. Se pueden agregar nuevos países "a medida que surjan amenazas en todo el mundo".

Trump afirmó que los ciudadanos de los países incluidos en la prohibición representan riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública, así como el riesgo de permanecer en el país más allá del plazo de sus visas. También indicó que algunos de estos países tenían procesos de selección y verificación deficientes o que históricamente se han negado a aceptar de vuelta a sus ciudadanos.

Sus conclusiones se basan en gran medida en un informe anual del Departamento de Seguridad Nacional sobre turistas, empresarios y estudiantes que permanecen en el país después del vencimiento de sus visas y llegan por aire o mar, señalando a los países con un alto porcentaje de ciudadanos que permanecen en el país después del vencimiento de sus visas.

"No los queremos", declaró Trump.

Las instrucciones del Departamento de Estado

El Departamento de Estado (DOS) instruyó el viernes a las embajadas y consulados estadounidenses que no revoquen las visas emitidas previamente a personas de los 12 países incluidos en la prohibición.

En un cable enviado a todas las misiones diplomáticas estadounidenses, el DOS indicó que "no se deben tomar medidas con respecto a las visas emitidas que ya han salido de la sección consular" y que "ninguna visa emitida antes de la fecha de entrada en vigor debe ser revocada en virtud de esta proclamación".

Sin embargo, los solicitantes de visa de los países afectados cuyas solicitudes hayan sido aprobadas pero aún no las hayan recibido serán denegados, según el cable, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Y, a menos que un solicitante cumpla con los estrictos criterios para una exención a la prohibición, su solicitud será rechazada a partir del lunes.

En qué se diferencia la prohibición de la de 2017

A principios de su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva que prohibía los viajes a EEUU a los ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes, como Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Fue uno de los momentos más caóticos y confusos de los inicios de su presidencia. A los viajeros de esos países se les prohibió abordar vuelos a Estados Unidos o fueron detenidos en aeropuertos tras aterrizar. Entre ellos se encontraban estudiantes y profesores, así como empresarios, turistas y personas que visitaban a amigos y familiares.

La orden fue reformulada en medio de impugnaciones legales hasta que una versión fue confirmada por la Corte Suprema en 2018.

Esa prohibición afectó a diversas categorías de viajeros e inmigrantes de Irán, Somalia, Yemen, Siria y Libia, además de a norcoreanos y algunos funcionarios del gobierno venezolano y sus familias.

Reacciones a la nueva orden de Trump

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó la prohibición de viaje, calificándola en un comunicado como una "campaña de estigmatización y criminalización" contra los venezolanos.

El presidente de Chad, Mahamat Deby Itno, anunció que su país suspendería las visas a los ciudadanos estadounidenses en respuesta a la prohibición.

Grupos de ayuda humanitaria y de reasentamiento de refugiados también la denunciaron. “Esta política no se trata de seguridad nacional, sino de sembrar la división y difamar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”, declaró Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.

Sin embargo, las reacciones a la prohibición abarcaron desde la ira hasta un alivio y apoyo moderados.

En Haití, las emisoras de radio recibieron el jueves una oleada de llamadas de oyentes indignados, incluyendo muchos que se declararon haitianos residentes en Estados Unidos y acusaron a Trump de ser racista, señalando que la población de muchos de los países afectados es negra.

Con información de AP y AFP.

