El posible veto de Trump a viajeros de más de una decena de países: ¿cómo les afectaría?

El gobierno del presidente Donald Trump podría anunciar pronto una nueva prohibición de viajes a Estados Unidos, impidiendo o restringiendo severamente la entrada al país de ciudadanos de varios de países después de que un decreto firmado el primer día de su segundo mandato ordenó a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional crear una lista de aquellos países cuyos controles migratorios fueran “tan deficientes como para merecer una suspensión parcial o completa de la admisión de nacionales”.

La orden les daba un plazo de 60 días para entregar la lista, es decir que terminaba el 21 de marzo, pero reportes de The New York Times y Reuters a mediados del mes indicaban que ya existía un borrador elaborado por el Departamento de Estado que contempla restricciones migratorias de distintos niveles a 43 países, incluidos Cuba y Venezuela.

“Ni legal ni necesaria”

La nueva prohibición de viaje podría afectar a más de 40 países divididos en tres grupos, pero serán los nacionales de los 11 países del 'grupo rojo', los que enfrentarían a una prohibición total inmediata, entre ellos Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán.

La noticia ha creado un alto grado de ansiedad entre las comunidades de inmigrantes de algunas de esas naciones y ha puesto en alerta a los abogados de inmigración en todo el país.

“Esta prohibición de viaje no es legal ni es necesaria”, dijo a Univision Noticias la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, presidenta de la firma Lincoln-Goldfinch Law basada en Austin, Texas. “La mayoría de las personas que viene de estos países no tiene ideas contrarias a los intereses de Estados Unidos”, dijo la abogada.

Lincoln-Goldfinch dice que, según la información que se maneja, el efecto de la nueva prohibición será “más amplio” que la de la prohibición puesta en efecto durante el primer mandato de Trump, y advierte que aunque duda de su legalidad, la prohibición instaurada durante el primer mandato de Trump fue sostenida por la Corte Suprema.

De hecho, los tribunales federales bloquearon las dos primeras versiones de la prohibición de Trump, por considerar que estaban motivadas por una animosidad contra las comunidades musulmanas y por no haber probado suficientemente que su presencia en el país afectaba negativamente la seguridad nacional, pero en 2018, la Corte Suprema confirmó la validez de una tercera versión por haber estado circunscrita a las facultades del presidente.

A pesar de múltiples y vigorosas protestas, miles de personas originarias de los países incluidos en las listas vieron canceladas sus visas, separando familias, evitando que personas presenciaran los nacimientos de sus hijos, bodas y funerales de sus seres queridos o cumplieran con sus obligaciones laborales perdiendo sus empleos.

Efectos de la prohibición de viajes de Trump en procesos migratorios en curso

“Va a ser difícil para el gobierno cancelar las visas que ya han sido aprobadas para las personas que están dentro de Estados Unidos, pero va a ser riesgoso para ellos viajar fuera del país y al momento de tener que renovar esas visas probablemente encontrarán complicaciones”, explicó Lincoln-Goldfinch.

En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) en un seminario en línea el mes pasado, en el que recomendó a los ciudadanos de los países que podrían estar dentro de la prohibición evitar viajar fuera de Estados Unidos por la posibilidad de no poder reingresar.

Pero para Lincoln-Goldfinch, son aquellas personas cuyo estatus legal no depende de una visa sino de programas compasivos como el parole humanitario o el estatus de protección temporal (TPS) quienes corren un riesgo adicional, sumado al hecho de que ya ambos programas han sido blanco de la política de Trump de cero tolerancia a la inmigración en su versión 2025.

“Mi recomendación para ellos es que, si tienen miedo de regresar a su país de origen, consulten con un abogado de inmigración para explorar si sería una buena idea solicitar asilo o algún tipo de protección”, agregó la abogada, recordando además que “la mayoría de las personas que vienen de Cuba y Venezuela están huyendo de las políticas de esos países que son contrarias a las de Estados Unidos”.

¿Qué pasa con los trabajadores de compañías que contratan personas de los países incluidos en la prohibición?

Venezuela y Cuba, junto a República Dominicana, se encuentran entre los principales exportadores de talento para el Béisbol de Grandes Ligas (MLB), como es conocida la liga de béisbol profesional de Estados Unidos que en 2024 solamente generó ingresos récord de más de $12,000 millones.

Actualmente, en las filas del MLB hay 106 jugadores activos provenientes de Venezuela y 33 provenientes de Cuba, quienes una vez entre en vigencia la prohibición, corren el riesgo de no poder entrar en Estados Unidos después de participar en un juego de la temporada oficial en Canadá o en juegos de exhibición en otras partes del mundo o de verse impedidos de visitar a sus familiares en sus países de origen.

Innumerables empresas como la de equipos de la MLB, o universidades con empleados y estudiantes extranjeros provenientes de países incluidos en la prohibición de viajes de Trump, deben indicarles “no es recomendable salir de Estados Unidos hasta no consultar directamente a un abogado de inmigración a fin de revisar su caso y su elegibilidad para ver qué beneficios o protecciones tienen disponibles en el sistema de inmigración”, dijo Lincoln-Goldfinch.

