El Departamento de Justicia anuncia que dejará de obtener registros de periodistas en secreto

Este miércoles, el periódico The New York Times dio a conocer que, bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia obtuvo en secreto los registros de llamadas telefónicas de cuatro periodistas del diario como parte de una investigación para saber quién les filtró información.

La táctica de utilizar citaciones y órdenes judiciales para obtener ciertos archivos de los periodistas ha sido utilizada tanto por gobiernos demócratas como republicanos con el objetivo de identificar las fuentes que hayan revelado información confidencial. Sin embargo, esta práctica fue objeto de un escrutinio redoblado en el último mes, cuando funcionarios del Departamento de Justicia alertaron a los reporteros de tres organizaciones periodísticas, The Washington Post, CNN y The New York Times, que agentes de ese departamento obtuvieron sus registros de llamadas telefónicas durante el gobierno de Trump.