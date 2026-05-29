Corte Suprema Decisiones de la Corte Suprema sobre las elecciones: lo que hay que saber para el próximo proceso electoral de mitad de período La Corte Suprema ha generado incertidumbre en los meses previos a las elecciones intermedias; los expertos señalan demasiada cercanía con el Partido Republicano al haber validado la eliminación de los distritos de oportunidad en Louisiana y preocupación por el futuro del voto por correo

Video Luisiana elimina del mapa electoral distrito con mayoría afroamericana; hay choques en Corte Suprema

Mientras continúan las secuelas de su reciente decisión que debilitó la Ley de Derecho al Voto, se espera que la Corte Suprema resuelva otros dos casos relacionados con las elecciones para principios de julio.

Lo que está en juego es cuándo deben recibirse las boletas enviadas por correo para ser contabilizadas y si se debe eliminar uno de los últimos controles que quedan sobre el dinero en la política.

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Para Rick Hasen, experto en elecciones y profesor de derecho en la UCLA, no se trata del número de casos relacionados con las elecciones que el máximo tribunal está decidiendo.

Se trata de los efectos, pues: “Ha habido periodos en los que ha habido muchos casos sobre elecciones. Lo que es inusual en este caso es que están teniendo un efecto inmediato en las elecciones”, señaló Hasen.

Los cambios a la Ley de Derecho al Voto impulsaron a varios estados del sur a rediseñar los mapas del Congreso, incluso cuando la votación por los candidatos de este año ya había comenzado.

Alabama pospuso las primarias de los partidos para cuatro de sus siete distritos de la Cámara de Representantes mientras intenta eliminar un distrito con una población negra significativa, una batalla que ha regresado a la Corte Suprema.

Y dependiendo de cómo fallen los magistrados en otros casos pendientes, podría haber cambios inmediatos en el gasto de campaña y en cuáles boletas se pueden contar.

A continuación, un vistazo a las posibles repercusiones:

'Efectos sísmicos' del fallo sobre la Ley de Derecho al Voto

La decisión del tribunal del 29 de abril de desechar el mapa del Congreso de Luisiana por depender demasiado de la raza para clasificar a los votantes hizo que fuera significativamente más difícil para los negros y otras minorías raciales argumentar que un mapa diluye injustamente su poder de voto.

Ese fallo “tendrá efectos absolutamente sísmicos en las elecciones de 2026 y 2028”, afirmó David Froomkin, profesor asistente de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, cuya experiencia incluye el derecho electoral.

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“Los estados de todo el sur ya se están movilizando para eliminar los distritos de oportunidad para las minorías que antes estaban garantizados por la Ley de Derecho al Voto”, comentó Froomkin en una respuesta por correo electrónico. “El efecto a largo plazo es difícil de predecir con confianza, porque los votantes y los partidos pueden cambiar su comportamiento, pero el efecto a corto plazo es claramente entregar varios escaños de la Cámara de Representantes al Partido Republicano”.

El fallo tuvo un gran impacto, no solo por cómo se decidió el caso, sino también por el momento en que se emitió.

Si la decisión se hubiera dictado antes en el periodo, estados como Luisiana y Alabama no habrían tenido que posponer las elecciones para aprovecharla. Y una decisión en julio probablemente habría llegado demasiado tarde para que la mayoría de los estados cambiaran los mapas antes de las elecciones de noviembre.

“Ante el hecho de que la Corte Suprema hiciera lo que hizo, tenía que saber lo perjudicial que iba a ser”, dijo Hasen. “Si hubiera sido un mes antes o tres meses después, no estaríamos en esta situación”.

Y el tribunal no ha terminado de lidiar con las repercusiones.

Alabama presentó una apelación de emergencia el 27 de mayo solicitando a la Corte Suprema que le permita utilizar un mapa del Congreso pro-republicano que, según un tribunal inferior, discrimina intencionadamente a los votantes negros.

Períodos de gracia para las boletas enviadas por correo

En un caso argumentado en marzo, la Corte Suprema está decidiendo si anula una ley de Misisipi que permite contabilizar los votos emitidos el Día de las Elecciones si se reciben dentro de un plazo de cinco días.

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Más de una docena de estados tienen leyes similares. Otros estados permiten la recepción tardía de boletas de votantes militares y en el extranjero.

Eliminar los periodos de gracia podría no influir en los resultados electorales debido a que son relativamente pocas las boletas que llegan tarde, independientemente de que un estado tenga o no un periodo de gracia, según Daniel Thompson, politólogo de la UCLA y experto en cómo las normas electorales afectan los resultados.

Pero si el tribunal respalda la impugnación del Partido Republicano a la ley de Misisipi, eso podría ser una victoria de relaciones públicas para el presidente Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha arremetido contra el voto por correo argumentando que es vulnerable al fraude, afirmando sin pruebas que le costó las elecciones de 2020.

Froomkin, del Centro de Derecho de la Universidad de Houston, señaló que el caso “debe entenderse como parte de un patrón más amplio del Partido Republicano para intentar socavar la confianza pública en la integridad electoral”.

Aun así, la decisión podría ser problemática para los estados con periodos de gracia, según Richard Briffault, experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho de Columbia.

Dado que la Corte Suprema solo puede dictar cambios para las elecciones federales, los estados podrían acabar con normas diferentes para las boletas emitidas en elecciones estatales y locales. Cambiar esas normas para evitar confusiones podría obligar a convocar de nuevo a las legislaturas estatales, explicó.

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“No me imagino que los estados no lo hagan, pero si no lo hacen, sería un desastre gigantesco”, dijo Briffault.



Y Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount, dijo que una decisión que ponga fin a los periodos de gracia podría lanzar una “bomba de caos” en el conteo de los votos militares y del extranjero.

Levitt dijo que no se le ocurre ninguna razón legal por la que una decisión que descarte los periodos de gracia para las boletas de voto en ausencia regulares no deba aplicarse también a las boletas que lleguen tarde de votantes militares y en el extranjero.

“Tal vez ese hecho ayude a los magistrados, que podrían estar un poco más inclinados a dejar que una mayor perturbación electoral descanse por el momento”, escribió Levitt en el Election Law Blog.

Si el tribunal descarta los periodos de gracia para las contiendas federales, los administradores electorales van a necesitar enormes campañas educativas para informar a los votantes sobre la importancia de devolver las boletas a tiempo, dijo Hasen.

Dado que a los votantes suele costarles unos cuantos ciclos electorales asimilar este tipo de cambios, añadió, es probable que algunos no reciban el mensaje este año y pierdan su voto.

Aunque es poco probable que eso tenga un impacto global en los resultados electorales, Briffault dijo que “en cualquier elección en particular, podría tenerlo”.

“Obviamente, en una elección reñida, habrá disputas por cada voto”, concluyó.

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Impugnación del Partido Republicano a las normas de financiamiento de campaña

Un caso argumentado en diciembre ofrece a la Corte Suprema la oportunidad de seguir recortando los límites al gasto y a las contribuciones de campaña.

Los republicanos —incluido el vicepresidente JD Vance— están impugnando una norma de más de 50 años de antigüedad que pone un tope a la cantidad que los partidos pueden gastar en coordinación con los candidatos.

Una decisión que elimine ese tope beneficiaría al Partido Republicano, al menos a corto plazo, porque los candidatos demócratas no han dependido de tanta ayuda financiera de los partidos políticos al haber sido más eficientes en la atracción de donaciones de pequeñas cantidades.

Sin embargo, Briffault duda de que la decisión suponga un cambio radical, porque los partidos ya disponen de otras vías para gastar enormes sumas de dinero en ayuda de los candidatos.

Y aunque el Partido Republicano dispone de más dinero en efectivo en este momento, Froomkin señaló que los partidos tienen altibajos en la recaudación de fondos.

Hasen dijo que la mayor alteración podría producirse si el tribunal se pone del lado del Partido Republicano de una manera que modifique el criterio para revisar la constitucionalidad de los límites a las contribuciones de campaña.

“Eso probablemente no afectaría a nada para 2026”, concluyó, “pero podría tener un gran efecto en el futuro”.