Por qué fracasó la propuesta para restringir las enmiendas constitucionales en Ohio y qué tiene que ver con el aborto

“Obviamente, hay muchas personas que no querían que esto sucediera, no solo por las elecciones de noviembre, sino por todas las demás que vendrán”, dijo, expresando su decepción porque los republicanos no se mantuvieron unidos. En un comunicado, el presidente republicano de la Cámara de Representantes estatal, Jason Stephens, aconsejó a los partidarios que pasaran de los resultados del martes a centrarse en tratar de derrotar la medida del derecho al aborto en noviembre: "La gente de Ohio ha hablado".