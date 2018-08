Allen Weisselberg, quien desempeñó durante muchos años como director de finanzas de la Organización Trump, recibió inmunidad por parte de los fiscales federales como parte de la investigación sobre los pagos que realizó Michael Cohen, exabogado de Donald Trump , a dos mujeres que aseguraron que tuvieron una relación con el presidente, según informó el diario The Wall Street Journal.

La investigación a Cohen no está vinculada con el llamado ' Rusiagate ', sobre la supuesta conexión entre la campaña republicana y operarios rusos. Aunque cayó en el radar de la fiscalía durante las pesquisas del equipo del fiscal especial Robert Mueller , quienes lo remitieron a la fiscalía de Nueva York.

Quién es Weisselberg

Considerado como u na de las fichas más leales a Trump , Weisselberg ha manejado no solo sus negocios sino hasta sus finanzas personales. Además, se le ha vinculado al pago realizado a la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougall.

En el audio de una conversación con Trump que Cohen grabó secretamente en septiembre de 2016 y que fue publicado en julio se escucha al abogado referirse al jefe de finanzas como alguien que sabe de la intención de pagar por la historia de McDougall , que había sido comprada por American Media, propietaria del diario sensacionalista The National Inquirer .

“He hablado con Allen Weisselberg sobre cómo organizarlo todo”, se escucha decir a Cohen, quien explicaba a su cliente que debía establecerse una compañía para canalizar el pago. Al final ese pago no se hizo, pero la historia tampoco salió a la luz porque The National Inquirer compró los derechos con la intención de enterrarla (una práctica que se conoce en el ambiente periodístico como catch and kill).