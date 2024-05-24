Cambiar Ciudad
Corte Suprema

La Corte Suprema desestima la impugnación contra un controvertido mapa electoral de Carolina del Sur

Por 6 votos a 3, la Corte Suprema rechazó la decisión de un tribunal federal que concluía que una redistribución de los distritos realizada tras el censo de 2020 era ilegal porque se basaba en criterios raciales

Por:
Univision y Agencias
Video #EnriqueExplica qué es el polémico Gerrymandering

La Corte Suprema rechazó este jueves una impugnación contra un mapa electoral de Carolina del Sur que grupos de defensa de los derechos civiles denunciaban como basado en motivos raciales.

En una decisión firmada por el juez Samuel Alito, el alto tribunal concluyó que la legislatura estatal controlada por los republicanos no hizo nada inconstitucional al redibujar un mapa electoral retirando a unos 30,000 residentes negros del distrito de la congresista Nancy Mace para integrarlos en otro que ya era de mayoría negra

La Corte Suprema rechaza así un fallo de un panel de tres jueces federales que había ordenado a Carolina del Sur volver a trazar el distrito al determinar que el estado utilizaba la raza como indicador de la afiliación partidista, en violación de la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda de la Constitución.

Pero el estado argumentó que la política partidista, no la raza, y un auge demográfico en las zonas costeras explicaban el nuevo mapa electoral que desplazó al 60% de los residentes afroestadounidenses de la ciudad costera de Charleston.

En cualquier caso, la decisión no impacta en las próximas elecciones, ya que, el propio tribunal federal había dejado su decisión en suspenso y dado luz verde a que el mapa objeto de la impugnación se utilizara en noviembre.

Cuando Mace ganó las elecciones por primera vez en 2020, superó al congresista demócrata Joe Cunningham por un 1%, menos de 5,400 votos. En 2022, tras la redistribución de distritos, Mace ganó la reelección por un 14%.

Mace está entre los ocho republicanos que votaron en octubre para derrocar a Kevin McCarthy, republicano por California, como presidente de la Cámara de Representantes.

Biden critica a la Corte Suprema por avalar el 'gerrymandering' de Carolina del Sur

Conocida en inglés como 'gerrymandering', la práctica de redistribución electoral en la que se modifican los límites de los distritos para adaptarlos a los intereses de un partido es común, pero está prohibida cuando se lleva a cabo sobre una base racial.

El caso de Carolina del Sur difiere de otro reciente en Alabama en que el tribunal dictaminó el año pasado que los legisladores republicanos diluyeron el poder político de los votantes negros bajo la histórica Ley de Derecho al Voto al trazar solo un distrito con una población mayoritariamente negra.

La decisión de la Corte Suprema dio lugar a un nuevo mapa con un segundo distrito donde los votantes negros de tendencia demócrata constituyen una parte sustancial del electorado.

Video ¿Cómo afecta la participación electoral de los latinos tras los cambios aprobados en Texas?

El presidente Joe Biden consideró el jueves que la decisión de la Corte Suprema de rechazar la impugnación "amenaza la capacidad de los habitantes de Carolina del Sur para hacer oír su voz en las urnas".

La redistribución de distritos confirmada por la Corte Suprema "forma parte de una peligrosa pauta de manipulación racial por parte de cargos electos republicanos para diluir la voluntad de los votantes negros", afirmó

Con información de AP y AFP.

