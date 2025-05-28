Duro golpe a los aranceles de Trump: corte determina que el presidente excedió su autoridad y los bloquea

En un duro golpe a Donald Trump, una corte federal bloqueó los amplios aranceles del presidente y determinó que el mandatario se excedió en su autoridad al imponer tarifas que han causado nerviosismo en los mercados y amenazado con afectar la economía global.

La decisión del panel del tres jueces de la poco conocida Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, se da tras una serie de demandas en contra de los decretos de aranceles 'recíprocos' y de tarifas a México, Canadá y China para frenar la entrada de inmigrantes y fentanilo de Estados Unidos. Otras tarifas, como las fijadas a las importaciones de autos, siguen en pie porque para esas el mandatario usó otra ley comercial.

El gobierno de Trump puede apelar esta decisión y, posteriormente, elevarla a la Corte Suprema. Es probable que eso ocurra si se toma en cuenta que esta administración le ha pedido al máximo tribunal que intervenga en más de una decena de casos en los pasados cuatro meses.

El fallo llega apenas días después de que los jueces escucharan los argumentos en una de esas demandas, que fue presentada por 12 estados que le pidieron en abril bloquear los aranceles que han impactado prácticamente a todos los países del mundo y de la defensa de la administración de Trump.

En el centro de esos argumentos había estado la declaración de emergencia nacional con la que el mandatario justificó los decretos arancelarios que han sido una pieza clave de lo que va de su segundo mandato para "presionar" a otros gobiernos.

Fueron órdenes ejecutivas en las que el presidente invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 o IEEPA por su sigla en inglés. Al respecto, los jueces decidieron dos cosas: que los aranceles 'recíprocos' "exceden cualquier autoridad que la ley confiere al presidente para regular las importaciones usando aranceles"; y que los aranceles para frenar el flujo de fentanilo hacia el país "no abordan las amenazas esgrimidas en esas órdenes ejecutivas".

En su orden, los jueces dieron al gobierno 10 días calendario para dejar sin efecto los aranceles cubiertos por su decisión.

"Una delegación de poder inconstitucional"

En su documento de casi 50 páginas, los jueces recalcaron varias veces que permitir que Trump imponga aranceles en la forma que la que lo hizo significaría una delegación "inconstitucional" del Poder Legislativo.

"Una delegación sin límites de la autoridad para imponer aranceles constituiría una abdicación impropia del Poder Legislativo a otra rama del gobierno (...) Cualquier interpretación de que (la ley) IEEPA delega una autoridad arancelaria ilimitada es inconstitucional", se lee en el documento con la decisión de los jueces.

Yendo un poco más al detalle de esa ley, los jueces consideraron que la frase "regular importaciones" que contiene esa legislación tampoco equivale a que el presidente "puede imponer las tasas de aranceles que considere deseables. De hecho, esa lectura crearía una delegación inconstitucional de poder", precisaron.

Con su decisión, el tribunal acogió parte de los argumentos que presentaron los estados demandantes la semana pasada: que la Ley IEEPA no da pie a imponer aranceles; que, si se invoca esa ley, lo que haga el gobierno tiene que guardar relación con la emergencia que esté afrontando; y que debe usarse solo cuando sea algo "inusual y extraordinario".

"El gobierno argumenta que mientras el presidente diga que está enfrentando una amenaza inusual y extraordinaria puede imponer aranceles de cualquier magnitud, a cualquier país, por tiempo indefinido sin que ello pueda ser revisado por una corte", dijo el miércoles pasado Brian Marshall, abogado que argumentó en nombre del estado de Oregon.

"Es una posición que, hasta este año, nunca había sido usada por un presidente. No le pedimos a esta corte que revise la declaración de emergencia como tal, sino la responsabilidad judicial de revisar los requisitos de la Ley IEEPA", agregó.

Es decir, que el tribunal determinara si las emergencias declaradas por el mandatario —la crisis migratoria y de flujo de fentanilo, y los "persistentes" déficits comerciales de Estados Unidos con otras naciones— son "inusuales y extraordinarias", y si los aranceles son una herramienta que guarda relación con la supuesta emergencia que se busca atajar. "Debe haber una relación entre la amenaza que se enfrenta y la acción impuesta", dijo Marshall. Pero el gobierno los usa "para obtener ventaja", agregó.

El gobierno defendió sin éxito que la corte no era el lugar para revisar los aranceles

Brett Shumate, vicefiscal general que representó al gobierno, argumentó ese día que la corte lo único que podía revisar era si la Ley IEEPA autorizaba que Trump impusiera aranceles.

Para sustentarlo afirmó que "el presidente actuó dentro de la autoridad que le confiere la Ley IEEPA cuando impuso aranceles a China, Canadá y México, y tarifas 'recíprocas' a nuestros socios comerciales (...) El objetivo de estos aranceles es poner presión. Presión a otros países para que cambien un mal comportamiento que el presidente cree afecta a los estadounidenses y la seguridad nacional".

Según el vicefiscal, la rama que podía revisar si el presidente había cumplido con los requisitos de la ley era el Congreso. Eso fue motivo de una puntillosa pregunta de la jueza Jane Restani, designada por el presidente Ronald Reagan.

Preguntó si lo que sustentó el gobierno equivalía a que "nada es lo suficientemente loco ni poco relacionado como para que pueda ser frenado por las cortes. Todo está permitido, cualquier cosa alocada, cualquier declaración de emergencia basada en cosas alocadas, cualquier remedio, todo está bien porque la corte no puede hacer nada", cuestionó la jueza.

"Al final del día el Congreso puede revisar", respondió el vicefiscal.

