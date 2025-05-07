En su ‘día de la liberación’ el 2 de abril, Trump anunció pancarta en mano un arancel universal del 10% a las importaciones y porcentajes mucho más altos para decenas de países que según él han “estafado” por años a Estados Unidos con sus prácticas comerciales.

El presidente Donald Trump aseguró a fines de abril haber hecho “200 acuerdos” comerciales como resultado de su ofensiva arancelaria, incluyendo sus llamadas tarifas ‘recíprocas’. Pero hasta este jueves solo ha anunciado uno con pocos detalles y una revisión a las comunicaciones de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y reportes de medios arrojó que no ha habido más avances significativos.

Los aranceles ‘recíprocos’ se sumaron a otros específicos que había impuesto desde que regresó al poder el 20 de enero, como los de 25% a algunos productos de México y Canadá y los de 25% a los autos y sus partes.

Las tarifas más duras han sido las nuevas de 145% a China, un importante socio comercial, a las que Estados Unidos llegó tras análisis y cálculos cuestionados por economistas. También generó dudas el que, por ejemplo, se impusieran aranceles ‘recíprocos’ del 37% a las Islas Heard y McDonald no habitadas por humanos y, por ende, sin exportaciones a Estados Unidos.

La movida para llevar la política de aranceles de Estados Unidos a su nivel más alto desde 1943 retumbó fuertemente en los mercados. Las bolsas de valores cayeron durante varias jornadas y el golpe se propagó por momentos a los mercados de divisas y bonos. Eso generó el temor a que los inversores se deshicieran de forma consistente de sus dólares y de su deuda del Tesoro, activos considerados como un ‘refugio seguro’ en momentos de turbulencias.

Para calmar los mercados, Trump informó el 9 de abril una pausa de 90 días en los aranceles ‘recíprocos’, para que durante ese tiempo se negocien tratos comerciales. Desde entonces, Trump ha dicho que muchos países —en un punto mencionó que supuestamente eran 70— le han llamado para entablar conversaciones y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha tomado la batuta en esa encomienda y ha defendido los impuestos al considerar que le dieron una gran ventaja negociadora a su jefe.

Hasta el 8 de mayo, el único "acuerdo" anunciado ha sido uno con Reino Unido, que no representa un socio comercial crucial para Estados Unidos como lo son Canadá, México, la Unión Europa y China, de acuerdo con cifras de la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

Con los pocos detalles que dio Trump parece ser un “acuerdo” de alcance moderado que no tocó el arancel ‘recíproco’ del 10% que le impuso el 2 de abril. El presidente solo habló de un mayor acceso a los productos agrícolas, carne, etanol y maquinaría estadounidenses. También mencionó que Reino Unido eliminará algunas barreras comerciales y agilizará la entrada de los bienes estadounidenses a través de sus aduanas.

Estados Unidos, por su parte, reducirá a 10% sus aranceles a una cuota de 100,000 autos importados de Reino Unido y eliminará sus tarifas al acero que llegue de allá.

Hasta el momento ha habido solo ese anuncio pese a que la revista Time le preguntó a Trump a fines de abril cuántos acuerdos comerciales había alcanzado hasta ese momento y él respondió que “200”, una cifra que de ser cierta significaría que Washington logró pactos con prácticamente todos los países y territorios. De hecho, en el mundo hay 195 países.

El presidente no detalló cuáles eran esos “200” países. En la entrevista también habló de acuerdos con compañías, por lo que no queda claro a qué se refería exactamente.

La economía depende en parte de estas negociaciones

Tan reciente como este 6 de mayo, Trump también pareció dar un giro en lo que para su gobierno representa un trato comercial. “Todos dicen: ‘¿Cuándo, cuándo, cuándo van a firmar acuerdos?’ No tenemos que firmar acuerdos. Podríamos firmar 25 acuerdos en este mismo momento (...) Ellos tienen que firmar los acuerdos con nosotros. Ellos quieren nuestro mercado. Nosotros no queremos una porción del suyo. No nos importa su mercado”, afirmó a periodistas en la Oficina Oval.

Lo dicho por el mandatario pone en entredicho el motivo de la pausa de 90 días y despierta dudas sobre el ánimo de la administración para realmente lograr tratos comerciales de forma amplia.

Es importante aclarar que estos acuerdos a los que llegaría Trump son distintos a lo que se conoce formalmente como tratados comerciales que resultan de años de negociaciones abarcadoras.

Sin embargo, estos pactos de los que habla el mandatario sí llevarían a que Estados Unidos alivie sus aranceles y eso es clave para aclarar la fuerte incertidumbre que sobrevuela sobre la mayor economía del mundo como consecuencia de esos impuestos, dijo este miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Estamos en una nueva fase en la que la administración está comenzando conversaciones con un número de nuestros socios comerciales importantes y eso tiene el potencial de cambiar el panorama (...) Así que creo que será bien importante cómo evoluciona eso”, afirmó.

Una revisión y seguimiento hechos por Univision Noticias a los comunicados de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y anuncios oficiales mostró que hasta el 8 de mayo solo se ha dado el trato con Reino Unido en el marco de la ofensiva arancelaria de Trump. Sí ha habido conversaciones iniciales con cerca de 20 países.

Recopilamos nuestro seguimiento en la tabla de abajo. Al inicio colocamos los 19 países con los que ha habido conversaciones. Puedes hacer clic sobre cada uno de ellos para leer qué se ha informado. También puedes buscar por nación en el recuadro que aparece aquí abajo.