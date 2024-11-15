Señalado por "agresión sexual" y calificado de “amenaza interna”: las polémicas de Pete Hegseth, nominado para secretario de Defensa de Trump

Pete Hegseth, el popular presentador de Fox News y excapitán de la Guardia Nacional nominado por Donald Trump para dirigir el Departamento de Defensa, fue denunciado ante la policía por una presunta agresión sexual en 2017 en Monterrey, California, revelaron medios estadounidenses.

Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra tras un aparente acuerdo con la mujer.

El abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo a la agencia AP que los señalamientos eran "completamente falsos".

"Esto fue investigado por la policía en ese momento y no encontraron evidencia", aseguró

Autoridades locales de Monterrey se negaron a publicar un informe policial que documentara dichas denuncias y, en su lugar, emitieron una breve declaración este jueves en respuesta a las consultas de la prensa.

Según esa declaración, la policía de Monterrey fue contactada en octubre de 2017 para investigar una presunta agresión sexual que supuestamente había tenido lugar varios días antes en un hotel de la ciudad y que involucraba a Hegseth.

La persona que denunció la agresión, cuyo nombre, edad y sexo no fueron revelados, tenía moretones en el muslo derecho. No hubo armas involucradas en el encuentro, dijo esta persona a la policía.

Hegseth estaba en la ciudad en ese momento para dirigirse a la Federación de Mujeres Republicanas de California durante una cena celebrada en la convención bienal del grupo, según publicaciones en las redes sociales y materiales promocionales de aquel momento.

La presunta agresión fue reportada por primera vez por Vanity Fair el jueves.

La revista indicó que Susie Wiles, designada por Trump para ser su jefa de Gabinete, se enteró de la investigación el miércoles y el jueves se reunió con Hegseth para tratar el tema.

Fuentes consultadas por Vanity Fair indicaron que durante la reunión el candidato a secretario de Defensa de EE.UU. se defendió alegando que el encuentro fue consensual y que las dos partes se mostraron en desacuerdo sobre cómo se desarrolló la velada.

Las autoridades de Monterrey dijeron que estaban recopilando más detalles incluidos en el informe policial porque incluía análisis y conclusiones de funcionarios.

El equipo de Trump podría estar reconsiderando la nominación de Hegseth como secretario de Defensa: The Washington Post

Steven Cheung, portavoz del equipo de transición de Trump, dijo que el presidente electo está “nominando candidatos de alto calibre y extremadamente calificados para servir en su gobierno”.

“El señor Hegseth ha negado enérgicamente todas y cada una de las acusaciones, y no se presentaron cargos. Esperamos su confirmación como secretario de Defensa de EEUU para que pueda comenzar desde el primer día a hacer que EEUU sea grande y seguro de nuevo”, aseguró.

Sin embargo, The Washington Post publicó este viernes que el equipo de Trump podría estar en realidad reevaluando la idoneidad de Hegseth para el puesto, tras estas últimas revelaciones.

Según el diario, la denuncia sobre la supuesta agresión fue compartida con los colaboradores del republicano por una mujer, quien dijo que la presunta víctima era una amiga que después firmó un acuerdo de confidencialidad con Hegseth.

El equipo de transición se habría sorprendido por las detalladas acusaciones y ahora podría temer más revelaciones negativas sobre Hegseth, dijo a The Washington Post una persona familiarizada con la denuncia. “Hay mucha frustración en torno a esto”, dijo esta fuente. “No lo habían investigado adecuadamente”, aseguró.

En el momento de la presunta agresión en 2017, Hegseth, quien ahora tiene 44 años, estaba divorciándose de su segunda esposa, con quien tiene tres hijos.

Trump eligió a Hegseth esta semana para servir como secretario de Defensa. Ambos estrecharon su relación en los últimos tiempos y, según varios reportes, Trump también lo consideró para un puesto en su primer mandato.

Hegseth fue calificado de “amenaza interna” por un compañero de la Guardia Nacional

Pero esta no es la única polémica que rodea al potencial futuro secretario de Defensa estadounidense.

Hegseth fue señalado también como una posible "amenaza interna" por un compañero de servicio debido a uno de sus tatuajes, asociado con grupos de supremacía blanca.

Hegseth ha asegurado en el pasado que su unidad de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia lo sacó de la custodia de la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021 tras haber sido identificado “injustamente” como un extremista por un tatuaje de una cruz en su pecho.

Sin embargo, un miembro de la Guardia que era el gerente de seguridad de la unidad, compartió esta semana con la agencia AP un correo electrónico que envió a la dirección de la organización en el que señalaba otro tatuaje en el brazo de Hegseth, también vinculado con los supremacistas blancos, por lo que trasladaba su preocupación al considerar que era una indicación de una “amenaza interna”.

Hegseth y el equipo de transición de Trump no respondieron a solicitudes de declaraciones sobre esta cuestión por parte de la agencia AP.

La postura de Hegseth sobre el Pentágono, el ejército y el asalto al Capitolio

Hegseth ha mostrado su apoyo a los miembros del ejército acusados de crímenes de guerra y ha criticado el sistema de justicia militar.

Tras el asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de seguidores de Trump, minimizó la gravedad de los disturbios y retrató a la multitud como patriotas, diciendo que “amaban la libertad”. Los describió como “gente que ama a nuestro país” que había “despertado a la realidad de lo que la izquierda ha hecho” a su país.

Hegseth ha argumentado en varias ocasiones que el Pentágono reaccionó de manera exagerada al tomar medidas para abordar el extremismo entre sus filas, y ha criticado los esfuerzos del ejército para expulsar a personas que consideraba supremacistas blancos y extremistas violentos.

Hegseth aseguró que el problema es “falso” y “fabricado” y lo ha descrito como “vender la mentira del racismo en el ejército”. También dijo que los esfuerzos para erradicar el extremismo habían expulsado a “los patriotas de base de sus formaciones”.

“EEUU es menos seguro, y a nuestros generales simplemente no les importa el juramento que aseguraron mantener”, escribió en su libro The War on Warriors publicado este año.

Durante una entrevista en el podcast The Shawn Ryan Show, dijo que permitir que las mujeres presten servicio en combate perjudica al ejército.

“Todo lo relacionado con el servicio conjunto de hombres y mujeres hace que la situación sea más complicada”, dijo Hegseth.

Hegseth sirvió durante casi 20 años y estuvo destinado en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo.

