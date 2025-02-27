Cambiar Ciudad
Congreso de Estados Unidos

Cómo ver el primer mensaje de Trump al Congreso en Univision

El presidente dirige su primer mensaje a ambas cámaras del Congreso, en el que se espera que explique no solo los planes para su segundo gobierno, sino el caótico arranque de su administración en el que ha desafiado a los legisladores al eliminar agencias y suspender pagos que ya habían sido autorizados por ley. Puedes verlo, en español, por las plataformas de Univision.

Por:
Univision
Primer discurso de Donald Trump al Congreso en su segundo mandato.
Imagen Univision

Noticias Univision y N+, las fuentes más confiables de noticias en español presentarán “ Mensaje a la Nación”, una cobertura ampliada y en profundidad del discurso al Congreso que dará el presidente Donald Trump el martes 4 de marzo de 2025 desde las 8:00 p.m. ET hasta la medianoche.

La cobertura especial será conducida en directo desde Washington por Ilia Calderón de Noticias Univision y Enrique Acevedo de N+. A ellos se unirán la reconocida periodista mexicana Denise Maerker, reconocida periodista con amplia experiencia en reportajes de investigación, y Leopoldo Gómez, experto en medios de comunicación y política.

Además, los corresponsales de Noticias Univision ofrecerán actualizaciones al momento. Claudia Uceda desde el Capitolio, captando las reacciones de los miembros del Congreso, y Pedro Rojas con la información desde la Casa Blanca antes y después del discurso.

El equipo digital de Noticias Univision tendrá contenido exclusivo a través de UnivisionNoticias.com y transmitirá en vivo el discurso en el canal de YouTube de Univision Noticias, así como en sus cuentas de redes sociales en TikTok, Instagram y Twitter.

La galardonada plataforma de verificación de datos elDetector hará un seguimiento del discurso del presidente y de la consiguiente respuesta demócrata.

Cómo ver el mensaje de Trump al Congreso en Univision

  • En TV, Vix y UnivisionNoticias.com

8:00 p.m. ET Línea de Fuego, previa especial al mensaje al Congreso de Trump, con Luis Carlos Velez

8:30 p.m. ET Noticias Univision Presenta: “Mensaje a la Nación” con Ilia Calderón y Enrique Acevedo

8:50 p.m. ET Discurso del presidente Trump a ambas cámaras del Congreso.

11:00 p.m. ET Línea de Fuego, especial sobre el mensaje del presidente, con Luis Carlos Vélez


  • En UnivisionNoticias.com

UnivisionNoticias.com ofrecerá el streaming de la programación de Univision y el mensaje del presidente, junto a un blog en vivo y en directo con las incidencias, comentarios expertos y análisis al minuto.

Además, elDetector, el primer servicio de verificación de datos en español en EEUU, estará analizando el primer mensaje al Congreso del segundo mandato de Trump.

  • En las redes de Univision

Noticias Univision transmitirá la cobertura especial del evento en los canales de Noticias Univision de YouTube

X (antes Twitter): @uninoticias

Instagram: @uninoticias

TikTok: @uninoticias


  • Apps para seguir la toma de posesión de Trump en Univision

Puedes verlo también desde donde estés por Univision Now o Univision App con tu proveedor de TV.


