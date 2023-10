Commander: ¿por qué el perro de los Biden fue retirado de la Casa Blanca?

Un reporte de CNN que cita a múltiples fuentes familiarizadas con el tema asegura que en realidad ha habido más casos de mordidas de Commander que no se han registrado y que las personas atacadas incluyen no solo a miembros del Servicio Secreto sino también a personal de la Casa Blanca y otros trabajadores. Las mordidas varían en gravedad, por lo cual, algunos, más leves, no han sido reportadas ni tratadas.