Comey llama a Trump "un mentiroso al que no le importa el daño que hace a las instituciones vitales"

“...Millones de personas buenas creen lo que dice un presidente de Estados Unidos. En tiempos normales, eso es saludable. Pero no ahora, cuando el presidente es un mentiroso al que no le importa el daño que hace a las instituciones vitales. Debemos hacer mención de sus mentiras de que el FBI era corrupto y cometió traición, que espiamos en la campaña de Trump e intentamos derrotar a Donald Trump. Debemos regresar constantemente a los hechos”, escribió Comey en su artículo, en el que explica los detalles de cómo se inició la investigación del buró federal sobre el 'Rusiagate' , desmintiendo las acusaciones del presidente.

“Nosotros investigamos”, explica Comey en su artículo. "No recopilamos información sobre la estrategia de la campaña. No ‘espiamos’ en la campaña de nadie. Investigamos para ver si era cierto que estadounidenses asociados con la campaña habían aceptado alguna ayuda de los rusos”.

Como elementos contra las acusaciones de Trump de tratarse de una conspiración, James Comey aborda el hecho de no haber revelado ninguna información durante la investigación, lo cual podría haber repercutido contra la elección de Trump y también de investigar la campaña de Hillary Clinton y la controversia con respecto a sus emails, lo cual, incluso, sí fue difundido.

“Pero adelante, investigue a los investigadores si es necesario”, concluyó Comey en el Post. “Cuando terminen esas investigaciones verá que el trabajo se realizó de manera apropiada y se enfocó solo en discernir la verdad ante acusaciones muy serias. No hubo corrupción. No hubo traición. No hubo intento de golpe de estado. Esas son mentiras y mentiras tontas ante eso. Solo había buenas personas que intentaban descubrir la verdad, en unas circunstancias sin precedentes”.