Los Biden publicaron su declaración conjunta de impuestos: cuánto ganó y cuánto pagó la pareja presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama, Jill Biden, ganaron 619,976 dólares en 2023, según su declaración conjunta de impuestos, publicada este lunes por la Casa Blanca

Los ingresos del último año de la pareja presidencial aumentaron casi 40,000 dólares con respecto a lo reportado en 2022, cuando ganaron 579,514.

De acuerdo con la declaración, Joe y Jill Biden pagaron en conjunto 146,629 dólares en impuestos federales (cerca del 24%), más 30,908 dólares en impuestos estatales en Delaware. Y además la primera dama pagó 3,549 dólares en impuestos sobre los ingresos en el estado de Virginia.

La mayor parte de los ingresos de los Biden proceden del salario del presidente, de 400,000 dólares al año, más los 85,985 dólares de Jill Biden por su trabajo como profesora en una universidad de Virginia.

Publicar la declaración de la renta del presidente, una tradición de transparencia de la Casa Blanca

Con la publicación este lunes de la declaración anual de los impuestos de los Biden, presentada de forma conjunta, la Casa Blanca busca mantener la tradición de transparencia de dar a conocer las ganancias ei impuestos del presidente.



Además de la declaración de la pareja presidencial, la Casa Blanca también publicó el lunes la declaración de la renta de la vicepresidenta, Kamala Harris, y su marido, Doug Emhoff. La pareja ganó 450,299 dólares el año pasado y pagó 88,570 en impuestos federales y 15,167 en impuestos estatales en California.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden cree que "Todos los ocupantes del Despacho Oval deben ser abiertos y honestos con el pueblo estadounidense" y que se debe cotinuar con la tradición de dar a conocer sus ganancias, algo que Trump interrumpió durante su mandato.

Tanto como candidato como una vez en la presidencia, Donald Trump se negó a permitir la publicación de su declaración de impuestos. Pero a finales de 2022, tras una batalla legal emprendida por los demócratas en el Congreso, la Cámara de Representantes acabó haciendo públicos seis años de declaraciones de impuestos del exmandatario, incluidas las correspondientes a sus cuatro años de presidencia, lo cual reveló que Trump casi no pagó impuestos sobre la renta, debido a pérdidas empresariales.

Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos. Mientras aspira a volver a la Casa Blanca, Trump ha seguido manteniendo en secreto sus declaraciones de la renta.

Con información de EFE y AFP.

