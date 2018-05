Así se vino abajo la prometida cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un

Unos ejercicios militares

Aunque Washington dijo que pese a los ejercicios y la protesta norcoreana la cumbre entre Trump y Kim seguía estando en la agenda, el diario The Wall Street Journal informó que el Pentágono suspendió las maniobras aéreas a petición del gobierno de Seúl.

Libia como (mal) "modelo"



Aunque tras el rechazo expresado por Corea del Norte a la comparación de Bolton el presidente estadounidense pareció cuestionar a su asesor al afirmar que el “modelo libio” no era lo que tenía en mente, Trump advirtió que de no llegarse a una negociación el líder norcoreano podía ver en Libia “lo que ocurrirá si no llega a un acuerdo”.