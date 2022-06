Amenazas y presiones de Trump sobre republicanos en Georgia y Arizona: claves de la audiencia del asalto al Capitolio

La representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del panel, imploró a los estadounidenses que presten atención a las pruebas que se presentan en las audiencias: “ A Donald Trump no le importaban las amenazas de violencia. No las condenó, no hizo ningún esfuerzo por detenerlas... Esto es serio. No podemos permitir que Estados Unidos se convierta en una nación de teorías de conspiración y violencia de matones”.