Director y jefa de noticias de la BBC presentan su renuncia tras críticas por la edición de un discurso de Trump

Video Primer ministro del Reino Unido también corrige a Trump sobre la ayuda de Europa a Ucrania

El director de la BBC y la principal ejecutiva de noticias de la emisora británica presentaron su renuncia este domingo luego de las críticas por la forma en que la organización noticiosa editó un discurso del presidente Donald Trump.

La BBC informó que tanto el director general, Tim Davie, como la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, decidieron dejar la corporación.

PUBLICIDAD

En una carta dirigida al personal, Davie afirmó que dejar su cargo después de cinco años "es completamente mi decisión".

"En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, tengo que asumir la responsabilidad", expresó Davie. Añadió que estaba "trabajando con la junta directiva sobre el momento exacto para permitir una transición ordenada a un sucesor en los próximos meses".

Turness manifestó que la controversia sobre el documental de Trump "ha llegado a un punto en el que está causando daño a la BBC, una institución que amo. Como directora ejecutiva de BBC News (...) la responsabilidad recae en mí".

"En la vida pública, los líderes deben ser completamente responsables, y por eso estoy renunciando", dijo en una nota dirigida al personal. "Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente en claro que las recientes acusaciones de que BBC News tiene un sesgo institucional son incorrectas".

Un expediente reveló fallas editoriales

La presión sobre los principales ejecutivos del medio ha ido en aumento desde que el periódico Daily Telegraph publicó partes de un dossier compilado por Michael Prescott, quien había sido contratado para asesorar a la BBC sobre estándares y directrices.

PUBLICIDAD

Además de la edición del documental sobre Trump, criticó la cobertura de la BBC sobre temas de la comunidad transgénero y planteó preocupaciones sobre un sesgo anti-Israel en el servicio árabe de la BBC.

La BBC enfrenta un mayor escrutinio que otras emisoras, y críticas de sus rivales comerciales, debido a su estatus como institución nacional financiada a través de una tarifa de licencia anual de 174.50 libras (230 dólares) pagada por todos los hogares con televisión.

También está obligada a ser imparcial en su producción y por ello los críticos señalan rápidamente cuando creen que ha fallado.

Con información de The Associated Press

Mira también: