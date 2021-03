Arrestan a exfuncionario gubernamental designado por Trump y acusado de asaltar el Capitolio

Aunque Klein no se declaró culpable, al final de la breve audiencia le preguntó al juez: “Me pregunto si hay un lugar donde pueda permanecer detenido donde no tenga cucarachas arrastrándose sobre mí mientras intento dormir ... Realmente no he dormido tanto, señoría. Sería bueno si pudiera dormir en un lugar donde no hubiera cucarachas por todas partes ".