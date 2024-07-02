El uso de evidencia en contra de Trump: la victoria colateral que la Corte Suprema dio al expresidente

Video Te explicamos qué sigue tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump

En su fallo histórico que concedió amplia inmunidad a Donald Trump —y a cualquier otro presidente de Estados Unidos— la Corte Suprema dio un paso más allá. Determinó también que no se puede recurrir a evidencia relacionada con los actos oficiales de un mandatario en un eventual juicio en su contra por hechos privados.

Habiendo pasado apenas horas del anuncio, la defensa de Trump ya echó mano de lo decidido por la mayoría conservadora del máximo tribunal en el caso sobre los intentos del expresidente para revertir su derrota electoral en 2020. El equipo legal pidió en una carta al juez que presidió el llamado 'caso Stormy Daniels' en Nueva York que retrase la lectura de sentencia, argumentando que la Corte Suprema avaló lo que ellos habían dicho durante el juicio: que a la Fiscalía de Manhattan "no se le debió haber permitido ofrecer evidencia por los actos oficiales del presidente Trump".

PUBLICIDAD

En efecto, el juez Juan Merchán decidió posponer su sentencia para el próximo 18 de septiembre en el caso que por primera vez convirtió a un expresidente de Estados Unidos en criminal convicto.

El 'caso Stormy Daniels' se remonta al tiempo en que Trump no había llegado a la Casa Blanca. Ella recibió los pagos durante la campaña electoral del 2016 y abogados consideran que todo ello se enmarca en la esfera privada de Trump.

Pero no es por eso que la defensa está pidiendo más tiempo al juez Merchán. Su equipo se referió en específico a la evidencia que se usó en este juicio y, sobre el uso de evidencia, la Corte Suprema también decidió este lunes.

Qué dijo la Corte sobre el uso de evidencia en su decisión sobre la inmunidad de Trump

La Corte determinó que un presidente no puede ser juzgado por actos que no se tiene duda fueron oficiales. Sí puede serlo por actos privados. También se presume inmunidad en ciertos actos oficiales hasta que un juez determine lo contrario, un área gris que el mismo juez presidente, John Roberts, reconoció "puede resultar difícil" de esclarecer.

PUBLICIDAD

Ciertamente difícil porque la Corte dijo al mismo tiempo que "no se puede admitir como evidencia en un juicio los testimonios y registros privados del presidente o sus asesores".

La Corte puso como ejemplo el uso de evidencia para probar que Trump sabía que sus reclamos de fraude electoral eran falsos, como pidió el fiscal especial de este caso. Esto es algo que la Corte prohibió formalmente, al considerar que "tal propuesta amenaza con destripar la inmunidad que hemos reconocido".

"Le permitiría a un fiscal hacer de forma indirecta lo que no puede hacer de forma directa, invitar al jurado a examinar actos por los cuales un presidente es inmune a ser juzgado para probar su responsabilidad por cualquier otro cargo", lee el documento de la Corte Suprema.

Posibles sobornos y el pago a un sicario: juezas refutan lo decidido por la mayoría

Este fue un análisis avalado por todos los jueces conservadores, salvo Amy Coney Barrett. Y refutado por las tres magistradas liberales en una durísima opinión disidente escrita por Sonia Sotomayor.

Barrett consideró que la Constitución "no requiere cegar al jurado de las circunstancias que rodean una conducta por la cual un presidente puede ser hallado responsable" en un juicio.

Usó también un ejemplo en un posible caso de soborno. La Constitución no autoriza a un presidente a pedir o aceptar un soborno, por lo que el gobierno puede imputarlo si llegara a hacerlo. Entonces, explicó Barrett, excluir del juicio cualquier mención al acto oficial conectado con el soborno afectaría el caso. "Para que los cargos alegando el quid pro quo hagan sentido, el jurado debe escuchar sobre el quid y sobre el quo, incluso cuando el quo por sí solo no pueda ser base para que un presidente sea encontrado responsable de ello".

PUBLICIDAD

La jueza consideró también que las reglas sobre cómo puede utilizarse la evidencia en un tribunal son lo suficientemente sólidas como para que puedan tomarse "caso por caso".

Sotomayor también recurrió a un ejemplo que para algunos es todavía más preocupante.

"A la mayoría (de los jueces de la Corte) le fue difícil clasificar si un discurso de un presidente fue en su capacidad como presidente (lo que constituye un acto oficial) o como candidato (lo que constituye un acto privado). Imagina que un presidente diga en un discurso oficial que intenta detener a un rival político de aprobar una ley a la que se opone, sin importar lo que tenga que hacer (un acto oficial). Luego contrata a un sicario para asesinar a su rival político (un acto no oficial). Bajo la regla de la mayoría, la imputación por asesinato no puede incluir alegaciones de la admisión pública del presidente de un intento premeditado para apoyar un asesinato".

"Si un expresidente no puede ser juzgado criminalmente por sus actos oficiales, esos actos deberían poder ser admitidos para probar su conocimiento o intención en casos criminales por actos no oficiales", espetó Sotomayor.

De qué se agarra la defensa de Trump para cambiar el curso del caso en Nueva York

Los abogados del expresidente tomaron nota de lo decidido sobre el uso de evidencia. En su carta al juez Merchán que llevó el caso en Nueva York mencionaron que durante el juicio la Fiscalía presentó evidencia que ellos consideran estuvo relacionada con actos oficiales, como por ejemplo, testimonios de testigos en eventos en la Oficina Oval, publicaciones en redes que Trump hizo durante su mandato y registros de llamadas que hizo cuando era jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Queda ahora la interrogante de qué camino tomará el juez Merchán. La Fiscalía, en su comunicado anunciando que no se oponía a un retraso en la lectura de sentencia, consideró que los argumentos de la defensa de Trump "no tienen mérito".

Mira también: