Donald Trump deberá presentarse en una cárcel, no ante una corte de Georgia

Aparte del presidente, los fiscales acusaron al ex abogado personal de Trump, Rudy Giuliani; el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows; los abogados Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Chesebro y Jenna Ellis; el funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark; y Ray Smith, Robert Cheeley, Michael Roman, David Chafer, Shawn Still, Stephen Cliffgard Lee, Harrison William Prescott Floyd, Trevian C. Kutti, Cathy Laham, Scott Graham Hall y Misty Hampton.