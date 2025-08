Los 100 días que Trump lleva ignorando al Congreso

100 días frenéticos de Trump 2.0

Y aunque el Congreso no ha reaccionado ante lo que parece usurpación de algunas de sus potestades por parte de la presidencia, la exigua mayoría republicana en la Cámara de Representantes y las divisiones de la bancada no le ha servido para dar forma de leyes a sus iniciativas.

Algunas leyes aprobadas por Trump son de limitada importancia. Tres derogan regulaciones establecidas por Joe Biden, como la eliminación de las normas sobre protección ambiental y la tributación de las criptomonedas. Otro es la ley de financiación provisional para mantener el gobierno en funcionamiento. Solo destacan la Ley Laken Riley, para reforzar la detención de inmigrantes, y ahora espera por su firma la Ley Take It Down, contra la difusión no consentida de imágenes sexuales.