Departamento de Estado

Departamento de Estado notifica al Congreso la disolución de la agencia de ayuda USAID

La medida para poner fin al funcionamiento de la agencia está en línea con las acciones implementadas hasta ahora por el gobierno de Trump para desmantelar áreas que hasta ahora eran consideradas clave para la diplomacia estadounidense.

Univision
¿Qué es USAID y cuántos países se verían afectados si el gobierno Trump cierra esta agencia?

El Departamento de Estado informó que este viernes notificó al Congreso sobre el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) al "descontinuar" las funciones de la agencia no alineadas con el actual gobierno de Donald Trump.

En un comunicado, el departamento encabezado por Marco Rubio dijo que en su notificación al Legislativo informó sobre su "su intención de emprender una reorganización que implicaría realinear ciertas funciones de USAID con el departamento antes del 1 de julio de 2025".

La funciones que no sean adheridas al departamento serán descontinuadas, agregó la dependencia federal.

"Desafortunadamente, USAID se desvió de su misión original hace mucho tiempo. Como resultado, los beneficios fueron escasos y los costos demasiado altos", informó el departamento.

Según el departamento, el gobierno está "reorientando" sus programas de asistencia exterior para que "se ajusten directamente a lo que es mejor para Estados Unidos y sus ciudadanos".

"Continuamos con programas esenciales que salvan vidas y realizamos inversiones estratégicas que fortalecen a nuestros socios y a nuestro propio país. Esta es otra promesa hecha y cumplida al pueblo estadounidense", añadió.

En una publicación en su cuenta de X, Rubio sostuvo que las medidas para disolver USAID es una más de las promesas de campaña de Trump.

El gobierno de Trump ha eliminado decenas de programas de asistencia exterior y cancelado fondos para promover la salud y la democracia en otras naciones.

De acuerdo con exfuncionarios de USAID que fueron despedidos por la nueva administración, el desmantelamiento de la agencia y la eliminación de programas podría tener implicaciones catastróficas en el combate de enfermedades como el sida en países en desarrollo.

