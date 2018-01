Rusia y Putin

Los vínculos de Trump, existentes o no, con Rusia más allá del ‘Rusiagate’ han recibido gran escrutinio por parte de los medios. Tras haber dado a entender en el pasado que conocía al presidente Vladimir Putin, el 7 de febrero aseguraba que “no conozco a Putin, no tengo negocios en Rusia”. A fines de diciembre de 2016 había alabado la “inteligencia” del ruso al no reaccionar a las sanciones impuestas por Obama. Justo lo que había pedido (indebidamente) el asesor Flynn al embajador ruso en Washington y sobre lo que mintió al FBI. En julio, en una reunión del G20 en Alemania, Trump informó que había acordado con Putin crear una fuerza de ciberseguridad binacional (algo que escandalizó a muchos, que recuerdan que las agencias de inteligencia han indicado que Moscú está detrás del intento de manipular la campaña electoral). Menos de 12 horas después aclaró que “no significa que vaya a suceder”. Finalmente, Putin y Trump lograron establecer coordinar una acción en Siria que ha permitido el desalojo de ISIS de los territorios que controlaba, pero que ha oxigenado al presidente Bashar al Asad, un gobierno que tradicionalmente no es del gusto de Washington. En cambio, esta semana aseguró en una entrevista con Reuters que Rusia “no está ayudando” con Corea del Norte y que está desmontando todo lo que China ha logrado.