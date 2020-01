Virginia necesita aplacar la violencia de las armas

No es de extrañar entonces que respondieran al llamado no solo personas que honestamente defienden lo que consideran el derecho constitucional a portar armas sino también toda suerte de neonazis, racistas y xenófobos que suelen estar entre los defensores radicales del armamentismo en este país.

Fue verdaderamente patético el espectáculo de centenares de personas que, blandiendo armas y vistiendo uniformes paramilitares, se congregaron cerca del Capitolio de Richmond, la capital de Virginia, para demostrar un amor por sus pistolas y rifles de asalto que supera al que sienten por la vida humana. La escena nos recordó lo cerca que estamos de la barbarie en Estados Unidos, para no decir lo mucho que en ella nos hemos hundido.

Para remediar este último problema, los demócratas promueven medidas por lo general moderadas tales como limitar la compra de armas a una mensual, prohibir la venta de silenciadores y armas de asalto al estilo de las que usan los militares, permitir que los municipios prohíban la venta de armamentos en exhibiciones públicas en las que no se revisan los antecedentes de los compradores y autorizar la confiscación de armas a personas cuyos familiares y médicos consideren peligrosas para sí mismas o para otros.

No obstante, no podemos obviar el hecho de que Virginia vive aún el trauma de haber sido un estado prominente en la fallida rebelión de los sureños esclavistas que desencadenó la guerra civil. Por absurdo que parezca, cierto número de sus residentes y vecinos de otros estados del sur no se resignan a haber perdido esa guerra y, a su modo delirante, la reeditan cada vez que pueden.