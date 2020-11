La justicia debe procesar al ciudadano Trump

"Biden y sus asesores creen que una potencial pesquisa criminal de Trump y sus allegados tendría connotaciones políticas a los ojos de millones de sus simpatizantes. Y es cierto. Pero no llevar a cabo esa pesquisa también las tendría, con los agravantes de la impunidad y el mensaje a todos los estadounidenses – trumpistas o no - de que los abusos de poder y actos ilegales de un presidente no importan porque éste se halla más allá del alcance de la ley y la justicia".