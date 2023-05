Matar por ver gente caer

En un país o en una sociedad medianamente cuerda, estos incidentes no se ventilarían a balazos. Pero la nuestra no es una sociedad cuerda. Mas bien sufre de una creciente paranoia estimulada por las divisiones políticas, sociales y étnicas. Como resultado, muchas personas creen que pueden vender, comprar y usar armas de fuego con absoluta impunidad gracias a las leyes permisivas sobre armamentos y autodefensa, como las llamadas “stand your ground laws” y “castle doctrine laws”. Sus inseguridades las hacen cada vez más agresivas y ponen automáticamente en desventaja a quienes nos negamos a participar en la sicosis de las armas.