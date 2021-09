Sin una acción climática, el desplazamiento por los huracanes nunca terminará

La crisis climática no impacta solo a la tierra. Sus repercusiones dejan cicatrices que se transmiten a través de generaciones de familias destrozadas, de padres e hijos muertos por el clima extremo o la falta de recursos que sigue, y la injusticia a la que están sujetas las comunidades de primera línea durante la recuperación. Nuestro futuro no tiene que verse de esta manera, y nuestros niños no tienen que sufrir como lo hemos hecho nosotros. El momento para una acción climática es ahora. No podemos esperar.