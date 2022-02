Reautorizar el TPS ante la ausencia de reforma migratoria

Pero un año después vemos que no hay reforma migratoria; los intentos de legalizar al menos hasta 8 millones de dreamers, beneficiarios de TPS, trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales se hicieron sal y agua cuando la Parlamentaria del Senado decidió que el lenguaje migratorio no formaría parte del proyecto de infraestructura Build Back Better (BBB). Y, peor aún, el mismísimo BBB está en veremos ante la oposición de dos senadores demócratas conservadores, Joe Manchin, de West Virginia, y Kyrsten Sinema, de Arizona, que se suman al bloque opositor republicano.