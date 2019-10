¿Reacción exagerada o la gota que colmó la copa?

“Tanto en Chile como en Puerto Rico fueron los estudiantes, los jóvenes, quienes iniciaron las manifestaciones. En la Isla del Encanto le llaman la generación del “yo no me dejo”. Muchos de los que protestan en Chile no vivieron la dictadura de Pinochet, pero se enfrentan a un futuro que se proyecta complicado, para muchos sin oportunidades dignas y justas”.