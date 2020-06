La muerte de Giovanni

"No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato en nombre de un asunto de salud pública."

Otra vez nos enteramos de lo que hace la policía gracias a videos filmados en celulares. El lunes 4 de mayo, alrededor de las nueve y media de la noche, Giovanni López, un albañil de 30 años de edad, se encontraba frente a su casa en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado mexicano de Jalisco, cuando lo detuvieron policías municipales que habían llegado en varias camionetas blancas. Su hermano Christian me contó en una entrevista - que puedes ver aquí -que les preguntaron si traían cubrebocas. Y como no los llevaban puestos, arrestaron a Giovanni. Christian corrió al interior de su casa, recogió su celular, salió de nuevo a la calle y empezó a filmar.

A la mañana siguiente de su arresto, los familiares de Giovanni fueron a buscarlo a la estación de policía y ahí se enteraron de que estaba muerto. "Eso es lo que yo no me explico", me dijo Christian. "¿Por qué con tantos detenidos fue al único que quisieron pegarle hasta matarlo y darle un balazo (en la pierna)?".