Las mujeres frente al palacio y el poder

Luisa Antonia. Cristina. Susana. Odalys. Larissa. Dulce. Jarid. Los nombres de algunas de las las víctimas de feminicidio en México estaban sobre la valla metálica que protegía el Palacio Nacional, donde duerme y trabaja el presidente Andrés Manuel López Obrador. La noche anterior un proyector había puestos las palabras "MÉXICO FEMINICIDA" sobre la fachada del palacio. El mensaje a gritos de las mexicanas era: no nos maten más. Pero el presidente nunca lo entendió.

El año pasado fueron asesinadas 967 mujeres en México, según reportes oficiales (es decir, no hay otros datos) . Ese número es casi igual que los 969 feminicidios reportados en el 2019. Ambas cifras, que corresponden a los dos primeros años de López Obrador como presidente, son más del doble que los 426 feminicidios reportados en el 2015. Conclusión: las cosas están empeorando para las mujeres en México.

Y eso es exactamente lo que miles de mujeres le querían decir al presidente el pasado lunes 8 de marzo. Por favor, haga algo para que no nos sigan matando, violando, acosando y maltratando. Pero el presidente oyó otra cosa. El creía que una extraña mezcla de sus opositores conservadores se había confabulado para atacarlo. Otra vez.

El presidente, así, se ponía del lado equivocado de la historia. Había que estar con las mujeres y no estuvo.

Por eso decidió no vivir en Los Pinos y convertirlo en un museo. Por eso viaja en clase económica y no en un avión que costó decenas de millones de dólares. Por eso no se quiso vacunar antes que la mayoría de los mexicanos. Por eso, como él bien dice, primero los pobres. Y por eso tiene una sólida aprobación del 59 por ciento de los mexicanos, según una encuesta de Mitofsky.