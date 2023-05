La lucha por la dignidad laboral

Me pregunté entonces cómo era posible semejante arbitrariedad en un medio de alto riesgo, como es cualquier supermercado durante una pandemia, y por qué la cajera no hacía el más mínimo intento por rebelarse ante el evidente abuso. La respuesta me llega ahora, cuando el país atraviesa por una serie de protestas laborales que por lo menos en algunos estados están robusteciendo el largamente deprimido movimiento laboral.