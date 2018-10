Los puertorriqueños en la Florida podrían dar el triunfo a los demócratas

El pasado 28 de agosto todo se empezaba a cocinar tras el incremento de la participación electoral del 148% que hubo en los condados con mayor cantidad de organizaciones a favor del registro electoral. Estas primarias de la Florida han sido unas de las más concurridas que se han vivido en ese estado, considerando que no se trata de elecciones presidenciales. Votaron más de 13 millones de personas, de las cuales más de 2 millones son hispanos. Un 16% de hispanoamericanos ya era un buen augurio para lo que serían las inscripciones electorales.

Sin embargo, que haya 77 mil puertorriqueños inscritos, cuando esta es una de las cifras máximas de las que se puede hablar, en cuanto a boricuas inscritos para las presidenciales, es un detalle que no es menor. También, porque las elecciones de medio término se caracterizan por una muy baja participación. Es por eso que hace unas semanas pusimos en marcha el proyecto de TU VOTO , destinado a votantes indecisos o que, normalmente, no participan en este tipo de elección.

En cualquier caso, hasta que no llegue el 6 de noviembre, todo son solo previsiones, como pasó también en 2016 con los puertorriqueños que le darían la victoria a Clinton. Además, hay otro dato que no debemos perder de vista: aunque los puertorriqueños suelan inclinarse por votar demócrata, los boricuas que hasta ahora se han inscrito lo han hecho como electores, no como afiliados a un partido.