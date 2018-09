ORLANDO, Florida – Por estos días del primer aniversario del paso del huracán “María” por Puerto Rico, las imágenes de la devastación y la cuestionable respuesta del gobierno federal ante el desastre, y en particular los desplantes del presidente Donald Trump, están vivos entre los miles de boricuas que se vieron forzados a abandonar la isla asentándose en la Florida Central, así como sus familiares y conocidos.

El factor Trump

En 2016 Trump ganó la Florida por 1.2% del voto. Su retórica en materia migratoria, traducida en políticas públicas duras con la comunidad hispana, ha llevado a políticos cuyos futuros dependen en gran medida del voto latino a tratar de distanciarse del presidente lo suficiente como para sobrevivir la elección, aunque tratando de no alienar a la base de Trump.

Contrario a Trump, el gobernador no lanzó rollos de papel toalla a los damnificados del huracán durante su breve visita a Puerto Rico. Ni declaró que la “verdadera catástrofe” había ocurrido en Luisiana con Katrina en 2005.

Scott visitó la Isla en repetidas ocasiones y recibió a los damnificados con los brazos abiertos, ofreciéndoles todo tipo de asistencia y orientación a los boricuas, ciudadanos estadounidenses, que no pueden votar si residen en la isla.

Nelson contra Scott

“Tienen que diferenciar entre quienes dicen haber hecho cosas por la comunidad y quienes realmente las han hecho. Ciertamente el senador Nelson pudo haber hecho más para acercarse a la comunidad latina, pero si vemos su historial y las legislaciones que ha apoyado, (notamos que) él ha trabajado por nuestra comunidad”, aseguró Frederick Vélez, director de la campaña Respeta Mi Gente, creada por Alianza for Progress y en la que están involucrados diversos grupos cívicos que buscan educar y movilizar votantes en la Florida.

“Rick Scott por los pasados ocho años, no importa las veces que haya ido a Puerto Rico, ha apoyado políticas que han sido negativas para nuestra comunidad: menos vivienda asequible, un desastre en temas del medio ambiente, no cree en la energía renovable. Por los pasados ocho años Scott no ha sido aliado de nuestra comunidad”, afirmó Vélez.