Los inmigrantes de Texas son la columna vertebral de la nación: es hora de que los tratemos como tales

Como representante del distrito 29 de Texas en el Congreso, a menudo me preguntan: "¿Qué estás haciendo para que Texas sea más fuerte y tenga más éxito?" Mi respuesta es que estoy "trabajando para lograr una reforma migratoria comprensiva". Digo esto porque entiendo que, para tener éxito, todos los tejanos trabajadores deben estar equipados con las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar. Esto incluye a los más de 4.9 millones de inmigrantes de nuestro estado que contribuyen con más de $100,000 millones al año a la sólida economía de Texas y que son una fuente importante de talento para nuestra creciente fuerza laboral. Sin embargo, en este momento no todos los tejanos tienen esas herramientas tan necesarias para el éxito, ya que los inmigrantes no autorizados de nuestro estado esperan ansiosamente la oportunidad de aplicar para la ciudadanía.