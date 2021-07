Es hora de hacer obligatoria la vacunación contra el covid-19

La búsqueda de explicaciones fáciles al fenómeno de los no vacunados ha desatado críticas fuertes en las redes sociales, donde se les tilda, ofensivamente, de “covidiotas”. Pero insultos como ése no ayudarán a entender ni a superar las causas complejas y profundas de que tantas personas no se hayan vacunado. Es cierto que muchas se niegan porque han caído víctimas de las teorías conspirativas sobre las vacunas o de líderes criminalmente irresponsables, tanto políticos como religiosos. “Lo que la ciencia nos da nos lo quita la política”, advierte el escritor y periodista Fareed Zacharia. No estaría de más investigar a algunos de esos falsos líderes y encausarles si han violado alguna ley, lo que es altamente cuestionable, habida cuenta de la protección que les da la Primera Enmienda a la Constitución. Pero la principal responsabilidad del gobierno es educar con transparencia a la población sobre la efectividad de las vacunas.