La variante delta avanza sin freno en EEUU: ya representa el 83 % de los casos

La iniciativa internacional COVAX, por la que los países ricos garantizarían -en teoría- el acceso a las vacunas de las naciones con menos recursos depende hoy de donaciones que no están garantizadas, se ha convertido en un depositorio de las vacunas que no quieren los Estados más poderosos (por ejemplo, España dará las dosis de Astrazeneca que le sobran), y la mayoría de sus dosis no llegarán hasta el 2022.