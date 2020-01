Fotos y videos sobre el coronavirus ponen en jaque a los verificadores de hechos

El coronavirus de 2019, responsable de la muerte de al menos 132 personas, parece ser un desafío no solo para los gobiernos y el sistema internacional de salud, sino también para la comunidad de fact-checkers (verificadores de hechos).

El equipo de PolitiFact, en los Estados Unidos, por ejemplo, pasó algunas horas esta semana tratando de averiguar si un video extraído de TikTok y publicado en YouTube estaba realmente relacionado con el coronavirus. La grabación mostraba personas con máscaras faciales cayendo en las calles, en el metro y en los hospitales. Al intentar verificar el contenido, el equipo notó que los videos de TikTok no ofrecen una marca de tiempo, por lo que es imposible saber cuándo se publicaron. El grupo también se dio cuenta de que YouTube no es accesible en China, lo que significa que, además de la obvia barrera del idioma, también tuvieron que lidiar con algunos problemas relacionados con las diferentes plataformas activas y populares en Asia.