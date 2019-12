Cuidado: entre políticos se ha puesto de moda disfrazarse de fact-checkers

"¿Por qué un partido político tan respetado ha decidido dar este paso y hacerse pasar por algo que definitivamente no es? ¿Solo para lograr enviar sus mensajes políticos a los ciudadanos?", cuestionó Will Moy, CEO de Full Fact, en una entrevista en Radio 4.

Los conservadores, sin embargo, no se sintieron amenazados y no se excusan de lo que hicieron. Cuestionados sobre este tema, repiten que, a pesar del perfil haber sufrido cambios visuales, la cuenta siguió siendo @CCHQPress y que bastaría a los electores observar este dato para saber quién les hablaba.

Por fin, la semana pasada, los 'tories ' editaron vídeos de la BBC y, como magia, hicieron que la editora de política del canal de televisión, Laura Kuenssberg , y el presentador del programa "News at 10", Huw Edwards, salieran en un anuncio de Facebook criticando a Brexit, algo que jamás habían hecho.