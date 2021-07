Los cubanos necesitan solidaridad de los demócratas en el mundo

Los cubanos de la isla que no hacen el juego al régimen saben muy bien que el embargo estadounidense no tiene nada que ver con los abusos y privaciones que padecen desde hace décadas. El único responsable de ellos es el régimen. Pero algunas experiencias vitales, como las de sufrir una dictadura implacable y mendaz, son intransferibles. Entre muchos estadounidenses ha prendido el mito y la falacia de que el embargo contribuye a la desesperación actual de los cubanos. Esto a pesar de que Cuba puede comerciar con el resto de los países del mundo y recibe de Estados Unidos la mayor cantidad de asistencia humanitaria y casi mil millones de dólares anuales en remesas enviadas por los cubanoamericanos a sus familiares. El subterfugio del embargo no debería, por consiguiente, dominar el debate sobre qué hacer para ayudar a los cubanos.