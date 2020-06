Claves para entender las protestas por la muerte de George Floyd

En pleno siglo 21, es rara la ocasión en que un policía paga por tratar brutalmente a un afroamericano o a un hispano en este país. Por consiguiente, la meta es cerciorarse de que los cuatro encausados respondan por la muerte violenta de Floyd, especialmente el agente Derek Chauvin, a quien filmaron cámaras de teléfonos móviles encajando la rodilla en el cuello del afroamericano durante ocho minutos y 46 segundos mientras la víctima se lamentaba en vano de que no podía respirar. Por eso, los manifestantes gritan en inglés “ no justice, no peace”, sin justicia no habrá paz.