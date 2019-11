Ahora no es el momento de romper promesas

El presidente Trump rompió esa promesa y traicionó a todos los beneficiarios de DACA de nuestro país. Es vergonzoso. Esto significa que ahora los jóvenes viven con miedo de la posibilidad que la administración ahora pueda atacar a sus familias u obligarlos a abandonar sus vidas por un país que no conocen.

Esto no es un juego. Las vidas de la gente están colgando en el equilibrio. Como senadora, he tenido el honor de conocer a beneficiarios de DACA de todas partes de los Estados Unidos, que aman a nuestro país, creen en nuestra democracia y ponen todos sus esfuerzos para quedarse aquí. Los he visto día tras día, marchando por los pasillos del Congreso para que oigamos sus voces después de dormir en el piso en una sala de alguien extraño.