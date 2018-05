Alimentos congelados, ¿cuáles sí y cuáles no?

Los expertos de Brasil dejan claro que, por su naturaleza, los ultra procesados no son saludables, “pero con esto no estamos sugiriendo que debemos evitarlos totalmente. No, en lo absoluto. Cuando se consumen ocasionalmente y, por lo general, en pequeñas cantidades, normalmente, son inofensivos”. Foto: Dan Kitwood/Getty Images | Univision

