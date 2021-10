"A los 14 años entré al cartel": los testimonios de niños reclutados por el narco en México

“Después de que nos dieron el arma y terminamos el entrenamiento, me asignaron trabajos de sicario. Me mandaban a matar gente y a cobrar venganzas. El pago era de 25 a 30,000 pesos (1,500 dólares) quincenales por realizar el trabajo. Para mí, matar personas era como matar animales. Siempre decía: ‘esto es como si matara a un venado’. También me gustaba matar… Lo que no me gustaba tanto eran las torturas. Esas se las hacían casi siempre a las personas de carteles contrarios para sacarles información”.