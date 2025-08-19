Julio César Chávez Jr. es enviado a cárcel en México por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa

Video Última hora: Sale a la luz información grave sobre el caso de Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, fue entregado a autoridades mexicanas e ingresado a un penal luego de que ICE lo arrestara en California hace más de un mes.

Chávez Jr., quien también cosechó logros en el boxeo, fue entregado a México el lunes por la mañana a través de la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del gobierno mexicano.

El sitio de información federal difundió la ficha informativa con los datos del proceso de arresto de Chávez Jr, quien fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un fuerte operativo en Los Ángeles, California, el 3 de julio.

En aquel momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) acusó a Chávez Jr. de tener un largo historial criminal en Estados Unidos y de supuestamente estar vinculado con el Cartel de Sinaloa.

“Chávez es ciudadano mexicano y tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", dijo la agencia en un comunicado.

Luego de que DHS dio a conocer la información sobre la orden de captura contra Chávez Jr. en México, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a los medios que sí existía la orden, desde 2023, contra el deportista, “por delincuencia organizada y tráfico de armas”.

El padre de Chávez Jr. ha defendido a su hijo diciendo que es “inocente” y que no tiene vínculos con ningún cartel. Sin embargo, el mismo Chávez padre ha hablado de cómo durante su carrera se ha encontrado con líderes del narco, quienes según él le han expresado su admiración.

Chávez Jr. está bajo custodia federal, dice registro de México

Los datos en el Registro Nacional de Detenciones indican que Chávez Jr. fue entregado a la Policía Federal Ministerial y trasladado a los separos de esa misma agencia en Hermosillo, Sonora.

Medios mexicanos indican que el exdeportista fue ingresado a un penal de “máxima seguridad”, pero esa información no ha sido corroborada por las autoridades.

Luego del arresto por parte de ICE del exdeportista, analistas en México cuestionaron el hecho de que el gobierno mexicano no haya informado de la orden de arresto contra el famoso hijo de una leyenda del deporte, sino hasta que se actuó en contra del exboxeador en Estados Unidos.

Incluso, criticaron que la presidenta Claudia Sheinbaum haya aparecido junto a Chávez padre en un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México en abril.

Cuestionada sobre el tema tras la captura, Sheinbaum dijo a la prensa que "personalmente no tenía conocimiento" de la orden de aprehensión contra Chávez Jr., pero que espera que enfrente la justicia en México.

"Se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir una sentencia en México", dijo Sheinbaum.

Qué dijo DHS sobre los presuntos vínculos de Chávez Jr. con el Cartel de Sinaloa

En su comunicado, DHS mencionó la aplicación de Chávez Jr. a la residencia permanente en Estados Unidos a través de su matrimonio con una ciudadana estadounidense, quien según la agencia está “vinculada al Cartel de Sinaloa”.

DHS también acusó a Chávez Jr. de ofrecer “múltiples declaraciones fraudulentas” en su aplicación para convertirse en residente legal permanente.

La agencia estadounidense agregó que la conexión de la mujer, a quien no menciona por nombre, se dio a través de un “relación previa con el ahora fallecido hijo del infame líder del cartel Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.

Aunque DHS no los mencionó por nombre, Chávez Jr. está casado desde 2016 con Frida Muñóz, quien estuvo casada con Édgar Guzmán López, hijo del capo, hasta el asesinato del hombre en 2008 en Culiacán.

En el comunicado, DHS enlistó los antecedentes criminales del boxeador en Estados Unidos, como manejar en estado de ebriedad, una orden de arresto por tráfico de armas y posesión ilegal de un rifle de asalto.

Además, tras el arresto de Chávez Jr., resurgió en redes un video que había sido difundido por el boxeador hablando positivamente sobre Ovidio Guzmán López, hermano del fallecido esposo de Muñóz, e hijo de ‘El Chapo’.

"Es una buena persona", llegó a decir Chávez Jr. sobre Guzmán López, alias 'El Ratón', actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos, donde su padre, 'El Chapo', purga una cadena perpetua.

David Saucedo, experto en temas de seguridad, recordó que el padre de Chávez Jr. ascendió en su carrera precisamente en Culiacán, bastión del Cartel de Sinaloa. Por ese motivo, dijo, tanto las familias de Chávez como las de 'El Chapo' pudieron haber convivido por años.

Según Saucedo, por esos vínculos es que Chávez Jr. llegó a convertirse en un "operador" del Cartel de Sinaloa, aunque nunca fue uno de "alto nivel".

"En México seguramente tiene más órdenes de aprehensión", dijo a Univision Noticias.

El diario mexicano Reforma reportó este viernes detalles de la acusación de la FGR contra Chávez Jr.

De acuerdo con el diario, desde 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI) mencionaron al joven boxeador en una denuncia más amplia en contra de la facción de los hijos de ‘El Chapo’ conocida como ‘Los Chapitos’.

El diario informó que a raíz de la denuncia, las autoridades mexicanas intervinieron los teléfonos de los acusados. Según la información obtenida a través de las escuchas telefónicas, el boxeador presuntamente era llamado por ‘Los Chapitos’ para golpear a algunos de sus rivales como tortura.

Reforma agregó, citando documentos judiciales, que a raíz de la información, un juez en Hermosillo giró 13 órdenes de aprehensión, una de las cuales fue en contra de Chávez Jr.

“La participación de Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Junior es como la de un vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho Cártel”. dijo la FGR ante el juez que ordenó su captura, según Reforma.

