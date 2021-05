Osiel Cárdenas, exjefe del Cartel del Golfo, saldrá en tres años de una prisión de EEUU

Las actuales condiciones de encarcelamiento de Cárdenas Guillén no fueron reveladas “por razones de seguridad”. El BOP informa que en los últimos 11 años ha estado recluido en cinco prisiones, incluyendo el complejo de penales FCC Florence en Colorado, donde permaneció de 2011 a 2019. Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, está preso en esa instalación penitenciaria.

El Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia (DOJ), que procesó el caso de Cárdenas Guillén, no informó hasta la publicación de esta nota las razones por las cuales le redujeron la condena.

Pero Guadalupe Correa, experta en narcotráfico, duda que retome su carrera criminal. “Fue un grande, pero no tiene futuro. No tiene las redes y ha perdido los contactos. Es un mundo totalmente distinto al que él dejó”, explicó la autora del libro Los Zetas Inc, que escribió sobre el grupo criminal formado por exmiembros del Ejército mexicano que cuidaban a Cárdenas Guillén.